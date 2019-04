Guillaume Musso: mystère sur une île de la Méditerranée

Que se passe-t-il lorsqu’une jeune journaliste particulièrement motivée s’entête à vouloir découvrir pourquoi un écrivain à succès vit en ermite depuis des années dans une petite île de la Méditerranée ? Dans La vie secrète des écrivains, l’écrivain français Guillaume Musso propose une intrigue superbement ficelée – un thriller intime, dit-il – qui garde le lecteur rivé sur les pages du livre... jusqu’à la toute fin.

Maîtrisant complètement son travail d’écrivain, notamment en utilisant une technique narrative complexe appelée mise en abîme – un roman dans un roman –, le talentueux Guillaume Musso propose une intrigue pleine de rebondissements, où de lourds secrets sont lentement distillés et livrés au grand jour.

Ce roman captivant, mystérieux, impossible à mettre de côté, est campé dans une île où même la météo s’harmonise à l’intrigue, s’assombrissant de page en page.

Guillaume Musso, l’écrivain français le plus lu en France, a imaginé l’histoire d’un écrivain à succès, Nathan Fawles.

Cet artiste fuyant a subitement cessé d’écrire et vit en ermite dans une île de la Méditerranée, Beaumont.

Pourquoi s’est-il coupé du monde? Personne ne le sait vraiment, mais les rumeurs se multiplient.

Raphaël, un jeune homme qui rêve d’être publié, cherche à communiquer avec lui par tous les moyens, pour qu’il commente son manuscrit.

Vingt ans après la dernière entrevue accordée par Fawles, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque à Beaumont. Elle est très motivée à résoudre l’énigme Fawles.

Au même moment, un corps de femme est découvert sur une plage de l’île.

L’enquête s’ouvre, complexe, et l’île est bouclée : impossible d’y entrer ou d’en sortir. Pour tous ceux qui s’y trouvent, plus rien ne sera comme avant.

L’écrivain réserve de belles surprises à ses lecteurs, de façon à ce que la petite histoire des personnages rejoigne la grande Histoire européenne. Et ce qu’il amène est bouleversant.

Le travail de l’écrivain

En marge de l’intrigue, il est évidemment question du travail des écrivains, et Guillaume Musso s’en donne à cœur joie. Il cite même Dany Laferrière, dès le premier chapitre.

«J’avais une volonté de mettre le métier d’écrivain en perspective, avec ses grandeurs, ses petitesses, ses difficultés, ses joies, ses peines», dit-il, en entrevue.

L’idée de ce roman germait depuis longtemps, assure-t-il.

«Lors de la mort de Philip Roth, j’ai lu pas mal de longues interviews sur lui, sur le statut de l’écrivain, sur la lecture aujourd’hui, sur le fait qu’on a de moins en moins de lecteurs. Tout ça m’a donné envie de relire L’art du roman de Kundera et des interviews de Vladimir Nabokov. J’ai commencé à réfléchir sur les figures de grands écrivains, et c’est de là qu’est apparu, de façon plus précise, le personnage de Nathan Fawles.

«Le personnage de Raphaël, c’est un petit peu des souvenirs de moi, lorsque j’avais son âge et que je commençais à écrire, et que j’envoyais mes manuscrits, à droite, à gauche, aux éditeurs parisiens.»

Apprentissage

À ses débuts, oui, il a essuyé des refus. «Mes deux premiers romans, je ne les ai envoyés à personne, parce que j’avais conscience que c’était difficilement publiable. J’avais l’impression d’être comme un pianiste qui fait ses gammes et que c’était des romans d’entraînement. Ce n’est que mon troisième roman que j’ai envoyé aux éditeurs, et finalement, j’ai eu quelques lettres de refus, mais il a quand même été pris assez vite. J’ai eu cette chance.»

L’écrivain s’est fait plaisir en décrivant la vie quotidienne d’un écrivain. «De plus en plus, mes romans sont ce que j’appelle des thrillers intimes, c’est-à-dire que le suspense et les rebondissements se passent dans la vie intime de chaque personnage. Ça me permettait de parler aussi de mon amour des livres.»

Guillaume Musso, né à Antibes en 1974, est l’auteur français le plus lu en France, et ce, depuis huit ans.

Ses romans sont traduits en 41 langues et plusieurs fois adaptés au cinéma.

Tous ses livres ont connu un immense succès en France et dans le monde.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Absent de la scène littéraire depuis près de vingt ans, l’auteur du mythique Loreleï Strange continue de susciter une véritable fascination chez les lecteurs de tout âge. Retiré sur une île de la Méditerranée, l’écrivain refuse obstinément toute sollicitation médiatique. Enquête sur le reclus de l’île Beaumont.

On appelle cela l’effet Streisand : plus vous cherchez à cacher quelque chose, plus vous attirez la curiosité sur ce que vous souhaitez dissimuler. Depuis son retrait soudain du monde des lettres à l’âge de trente-cinq ans, Nathan Fawles est victime de ce mécanisme pervers. Nimbée d’une aura de mystère, sa vie a suscité tout au long de ces deux décennies son lot de ragots et de rumeurs.»

– Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains, Éditions Calmann-Levy