Neige et pluie verglaçante en début de semaine au Québec

Une importante dépression météorologique apportera un cocktail de neige et verglas sur le Québec dans la nuit de dimanche à lundi.

Environnement Canada estime qu’entre 15 et 25 cm sont attendus durant la nuit de dimanche à lundi en Estrie, en Abitibi et au nord d’une ligne Mont-Tremblant-Trois-Rivières, et cela jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

De plus, des vents forts du secteur est pourraient causer de la poudrerie dans les secteurs exposés du Saguenay - Lac-Saint-Jean ainsi que le long de la vallée du Saint-Laurent.

Le verglas s’abattra pour sa part dès lundi matin sur le sud de la province, principalement dans la vallée de l’Outaouais et le Grand Montréal.

Entre 5 et 15 millimètres de verglas sont possibles, les quantités les plus importantes étant attendues en Outaouais et dans les Laurentides, a averti Environnement Canada.