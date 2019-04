On en est où avec les pourris?

La CAQ a été élue en octobre, depuis, les libéraux sont partis et on ne parle plus de corruption. Maintenant, on parle de laïcité, pendant que l’UPAC est sous la gouverne d’une direction intérimaire depuis cinq mois.

C’est bien, mais pendant ce temps-là, on est toujours sans nouvelles de l’enquête Mâchurer, concernant le financement du Parti libéral, ainsi que du projet Justesse, portant sur une des plus importantes fraudes de l’histoire du Québec.

Deux enquêtes qui traînent

Ce sont les fuites concernant Mâchurer qui ont entraîné le vaudeville de l’arrestation de Guy Ouellette, puis de la démission du commissaire Robert Lafrenière, largué par son protégé André Boulanger, comme révélait le Bureau d’enquête du Journal. L’infection s’est propagée à la direction de la SQ lorsque le DG Martin Prud’homme a été suspendu, soupçonné d’avoir transmis des informations à ce sujet à son beau-père.

De même pour le mégascandale de la Société immobilière du Québec, l’objet du projet Justesse. En juin 2018, notre Bureau d’enquête révélait que l’UPAC avait repoussé par trois fois les arrestations des responsables allégués. Des documents prouvent qu’elles avaient été initialement planifiées en avril 2016, quelques mois avant que l’affaire ne soit exposée par l’émission Enquête de Radio-Canada, puis remise deux nouvelles fois.

Bref, quand rien ne se passe avec les pourris, ça se retrouve comme par magie dans les médias. Il y a manifestement quelque chose qui devrait arriver ailleurs qui ne survient pas.

Pour que les choses se passent

Évidemment, ce n’est pas le travail des élus de diriger les enquêtes policières. L’opération Printemps 2001, amorcée par l’ancien ministre Serge Ménard et qui a décapité les motards criminels, nous rappelle toutefois que ça prend de la volonté politique pour que les choses se passent.

Il faut, à tout le moins, s’assurer que les organisations policières sont dotées d’une direction stable. Parce que pour avoir l’autorité de donner des orientations claires à son monde, un gestionnaire doit avoir un mandat ferme.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Il faut donc nommer en bonne et due forme un commissaire à la lutte contre la corruption. Pour ce faire, il faut adopter le projet de loi 1 qui prévoit que le patron de l’UPAC, le DG de la SQ et le directeur des poursuites criminelles et pénales seront nommés aux deux tiers de l’Assemblée nationale.

Or, il est présentement bloqué devant la commission des institutions, à l’Assemblée nationale. Après vingt heures d’étude, on n’a toujours pas adopté l’article 1 du projet de loi.

Du côté de la CAQ, on reproche au Parti libéral et à son porte-parole en matière de Justice, Marc Tanguay, de s’étirer en interventions dilatoires.

Du côté de l’opposition officielle, on rappelle qu’on est loin des centaines d’heures d’obstruction qu’on voit souvent dans d’autres dossiers.

On reproche aussi à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault de ne pas s’intéresser aux travaux et d’avoir provoqué les oppositions en retirant de la loi l’obligation pour le gouvernement de proposer au moins trois candidats aux parlementaires, conservant de facto le pouvoir de choisir son homme.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Un embouteillage s’annonce. La commission doit aussi se saisir du projet de loi 9 sur l’immigration et, surtout, du fameux projet de loi 21 sur la laïcité, que François Legault dit vouloir faire adopter d’ici à la fin des cinq semaines qui restent à la session parlementaire.

Pour y parvenir, le premier ministre n’a pas exclu de recourir au bâillon. Or, à tout prendre, c’est peut-être plus pour que l’UPAC ait enfin un commissaire permanent qu’il y aurait urgence d’agir.

Depuis dix ans, c’est le travail d’enquête journalistique qui fait la job que nos forces policières ne sont plus capables de faire aboutir, trop occupées par leurs querelles internes.

C’est le temps que ça change. Il faut que le projet de loi 1 soit adopté. Le gouvernement doit en faire une priorité.