Ouverture vers les autres

Les Hardings

Photo courtoisie, Théâtre Duceppe

Une des meilleures productions québécoises qui a vu le jour l’année dernière au Théâtre d’Aujourd’hui sera reprise chez Duceppe. L’auteure québécoise Alexia Bürger a obtenu le prix de la critique pour son texte, Les Hardings, ce qui a été un véritable coup de chapeau pour l’originalité de cette histoire : trois hommes portant le nom de Thomas Harding sont mis en scène, dont le cheminot devenu célèbre lors de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, un Américain new-yorkais ainsi qu’un troisième Harding qui habite en Angleterre. Les trois hommes qui ne se connaissent pas sont néanmoins unis par un lien mystérieux et finiront par se rencontrer. Un mélange de documentaire et de fiction mettant en vedette Bruno Marcil, Martin Drainville et Patrice Dubois. « C’est une production qui a beaucoup fait jaser », fait remarquer David Laurin.