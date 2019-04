L’argent des riches ou célèbres: pourquoi pas un yacht à 250 M$?

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un magnat met en vente une nouvelle maison de 5 M$ à Westmount

Photo tirée du site Sotheby’s Realty

Le magnat de l’immobilier montréalais Stephen Shiller a mis en vente une maison à Westmount pour la somme de 4,99 millions $. « Magnifique maison de style contemporain située dans une rue calme et paisible de Westmount. Cette superbe maison de quatre chambres avec double garage saura vous séduire par son grand espace de vie », décrit la courtière Jill Shpritser de la firme spécialisée en immobilier de luxe Sotheby’s Realty. Au début février, M. Shiller avait mis à vendre une autre maison à Westmount pour 8,5 millions $. Il détient près d’une centaine d’immeubles dans la métropole évalués de façon conservatrice à environ 130 millions $, rapportait Le Journal il y a quelques années.

Un Québécois vend pour 10,3 M$ d’une aurifère

Photo Agence QMI, Craig Robertson

Le Québécois Pierre Lassonde, qui a fait fortune dans l’or au Nevada, a vendu des actions pour une valeur de 10,3 millions $ de la firme Franco-Nevada, dont il est président du conseil d’administration. Natif de Saint-Hyacinthe, M. Lassonde a fait un don de 10 millions $ en 2016 au Musée des beaux-arts du Québec pour la construction d’un nouveau pavillon. Le titre de Franco-Nevada a gagné 8,5 % depuis le début de l’année.

Un administrateur de Power Corporation exerce des options

Arnaud Vial, le vice-président de Power Corporation International, a exercé 45 000 options pour acheter des actions de Power à un prix de 23,54 $ l’unité (coût de 1,06 million $). Il a revendu 45 000 actions sur le marché pour un prix total d’un peu moins de 1,4 million $. Le titre de Power connaît une embellie depuis le début de l’année, avec un gain de 31 %. Depuis cinq ans, l’action a progressé seulement de 5 %.

La croisière s’amuse chez les proprios d’équipes de la NFL

Photo tirée d’Instagram

De plus en plus de propriétaires d’équipes de la Ligue nationale de football (NFL) font l’acquisition d’un superyacht pour afficher leur haut statut social. Le Wall Street Journal rapporte dans un article sur cette tendance que dans les derniers mois, le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, des Redskins de Washington, Dan Snyder, et des Falcons d’Atlanta, Arthur Blank, ont fait l’achat de ce type de jouet marin pour ultra-riches. Le yacht de 357 pieds de Jerry Jones a coûté la bagatelle de 250 millions $ US, soit 110 millions $ US de plus que le prix payé pour les Cowboys en 1989.