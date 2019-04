En mode lecture: un récit intime

Dans ce lumineux roman autobiographique, l’auteur de Montedidio s’est inventé un étonnant confident.

Alors qu’il est en train de lire Pinocchio, la foudre frappe et désormais privé d’électricité, un homme plus très jeune allume une bougie et se met à parler. N’ayant jamais eu la chance de rencontrer la femme avec qui il aurait pu fonder une famille, il s’adresse au fils qu’il n’a pas eu. Un fils qui serait probablement aujourd’hui assez vieux pour avoir lui-même des enfants ou, à tout le moins, assez vieux pour pouvoir entendre ce que le père qu’il aurait pu avoir a à lui dire.

Ainsi va la vie

À près de 70 ans, l’écrivain italien Erri De Luca offre ainsi à son narrateur une histoire identique à la sienne dont on retient une mère qui adorait les livres, un père « sporadique », la ville incroyablement colorée de Naples, le dur métier d’ouvrier, les assemblées d’usine où on espérait encore pouvoir changer le monde, l’appel de la montagne, la guerre en Bosnie et un immense amour des mots et de la littérature. Ce parcours raconté avec beaucoup de sensibilité sera d’ailleurs couronné par la fierté d’être publié, la reconnaissance d’être lu par d’autres. Mais avant d’en arriver là, le narrateur verra, tout comme Geppetto, son fils inventé prendre corps pour répondre à ses questions, émettre des commentaires ou, de temps à autre, exiger quelques précisions.

Un magnifique récit autobiographique – il n’y a qu’à lire la préface pour être aussitôt conquis – et au lieu de continuer à en résumer les propos, on vous invite plutôt à le lire.

Frissons garantis

La Dernière Fille

Photo courtoisie

Au cinéma, la « Dernière Fille » désigne celle qui, après avoir hurlé comme une dingue et couru partout avec du sang plein le visage, réussit à neutraliser ou à fuir de justesse le sadique qui a massacré toute sa bande d’amis. Quincy Carpenter (un petit clin d’œil au réalisateur de films d’horreur John Carpenter ?) est l’une de ces survivantes, mais dans la « vraie vie ». À 19 ans, au cours d’une fin de semaine passée dans un chalet isolé, elle a en effet été la seule à pouvoir échapper aux griffes du malade qui a poignardé à mort tous ceux qui l’accompagnaient.

Fini, la vie tranquille...

Aux États-Unis, deux autres filles sont également des Dernières Filles : Lisa Milner, unique rescapée d’une boucherie qui s’est déroulée une vingtaine d’années plus tôt dans le local d’une association étudiante de l’Indiana, et Samantha Boyd, qui a survécu à une autre tuerie du genre. Quincy ne les a jamais rencontrées, mais en apprenant le suicide de Lisa, elle sera tout de même bouleversée. Et elle le sera plus encore lorsque Samantha débarquera chez elle la bouche pleine de questions.

Un thriller qui se lit sans effort et qui, oui, nous a procuré plusieurs heures de plaisir !

À lire aussi cette semaine

Le Pays des oubliés

Photo courtoisie

Même s’il n’a pas un sou en poche et qu’il n’est plus en possession de tous ses moyens depuis belle lurette, les combats en cage lui ayant cassé ou luxé pratiquement chaque os du corps, Jack est bien décidé à aider sa mère adoptive : dans huit jours, s’il ne réussit pas à amasser la somme nécessaire, Maryann va perdre sa maison. Un très dur roman qui nous montre l’un des visages les plus noirs du Vieux Sud.

Un peu, beaucoup, à la folie

Photo courtoisie

Dans ce thriller psychologique, l’auteure de Petits secrets, grands mensonges nous convie à un barbecue qui marquera à jamais tous ceux qui ont eu le malheur d’y assister. En invitant deux couples de voisins à venir manger chez eux du cochon grillé à la broche, Vid et Tiffany étaient en effet très loin de se douter que les choses allaient si mal tourner. On a beaucoup aimé.

L’assiette du runner

Photo courtoisie

Les chaussures de course sont déjà dans l’entrée et elles ne devraient pas tarder à servir ? Dans ce cas, autant se préparer tout de suite à mieux manger avant, pendant et après chaque séance d’entraînement. Ce livre nous explique tout ce qu’il faut faire afin d’être toujours au sommet de notre forme, et ce, qu’on soit coureur occasionnel ou ironman.

Bien-être – Tout faire soi-même

Photo courtoisie

Si on est le moindrement habile de ses mains, ce livre nous montre comment réaliser soi-même toutes sortes de choses à la fois zen et pratiques. Et quand on dit toutes sortes de choses, on exagère à peine puisque ça va de la hutte de sudation au coussin de méditation, en passant par les bijoux diffuseurs d’huile essentielle, les masseurs de tête ou les sacs à tapis de yoga.