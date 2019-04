Une victoire pour les partisans du Rocket

Évoluant pour une dernière fois devants ses partisans en 2018-2019, le Rocket de Laval a eu le meilleur 5 à 2 sur les Bears de Hershey, samedi après-midi, à la Place Bell.

La troupe de Joël Bouchard a été propulsée par l’attaquant Hayden Verbeek, qui a amassé deux buts et une mention d’aide. Il s’agissait d’ailleurs de son premier match de trois points en carrière chez les professionnels.

Le joueur de centre de 21 ans a amorcé sa productive journée en déjouant le gardien Ilya Samsonov lors de la deuxième période. Sur cette réussite, le Québécois Philippe Hudon a obtenu un premier point à son premier match dans la Ligue américaine de hockey.

Le Rocket a ensuite ouvert la machine en début de troisième. Thomas Ebbing, Alex Belzile et Xavier Ouellet se sont tous inscrits à la marque dans les six premières minutes de l’engagement. Tirant de l’arrière par quatre buts, les visiteurs ont montré les dents, grâce à des filets de Steve Whitney et Maximilian Kammerer. Verbeek a cependant ramené les Bears sur terre en complétant son doublé.

Devant la cage du Rocket, Connor LaCouvee a repoussé 27 des 29 tirs dirigés contre lui. Il a ainsi signé une sixième victoire dans l’uniforme du Rocket. Pour sa part, Samsonov a fait face à 31 lancers.

Le club-école du Canadien de Montréal poursuivra sa saison contre les Sound Tigers, mercredi, à Bridgeport.