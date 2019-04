Venezuela: Maduro demande au Mexique et à l’Uruguay de relancer leur offre de médiation

CARACAS | Le président du Venezuela Nicolas Maduro a demandé samedi au Mexique et à l’Uruguay de relancer la proposition de médiation qu’ils avaient faite pour contribuer à résoudre la crise entre le pouvoir chaviste et l’opposition.

M. Maduro a fait cette déclaration lors d’une nouvelle journée de mobilisation des deux camps. Les partisans de M. Maduro et ceux de l’opposant Juan Guaido, reconnu comme président intérimaire par plus de 50 pays dont les États-Unis, se sont une nouvelle fois rassemblés par milliers à Caracas et dans d’autres villes.

«Le Venezuela demande un soutien et un accompagnement pour un grand dialogue de paix, d’entente», a déclaré M. Maduro devant la foule de ses partisans vêtus de rouge rassemblés près du palais présidentiel de Miraflores.

Le Mexique et l’Uruguay avaient proposé en janvier de contribuer à un dialogue entre MM. Maduro et Guaido. L’opposant avait alors refusé toute discussion.

Outre ces deux pays, le président socialiste a sollicité la Bolivie et les pays des Caraïbes.

«Mettons toutes les cartes sur la table, que cessent les attaques terroristes et les embuscades, et avec l’accompagnement du Mexique, de la Bolivie, de l’Uruguay et de la Caraïbe, le Venezuela peut organiser au plus tôt une table de dialogue avec tous les secteurs», a assuré M. Maduro.

Jusqu’à présent, M. Guaido a rejeté toute discussion avec le pouvoir chaviste. Il considère que ce ne pourrait être qu’un «faux dialogue» qui permettrait à M. Maduro de gagner du temps.