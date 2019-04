L’historien Laurent Turcot a toute une plume pour faire revivre une époque. Après avoir fait découvrir l’intrigant personnage de Pierre Dubois à ses lecteurs dans le tome 1 de L’Homme de l’ombre, il en dévoile davantage sur ses origines françaises et ses sombres desseins dans le deuxième tome, L’invasion de 1775. En parallèle avec l’invasion américaine se dessine un terrible plan de vengeance.

Laurent Turcot, professeur d’histoire à l’UQTR, note qu’autant le premier tome traitait d’une enquête policière, autant le deuxième se résume en un seul mot : vengeance.

«Le personnage de Pierre Dubois s’est impliqué dans le tome 1 et a perdu quelque chose. Mais la vengeance viendra non pas de lui, mais de quelqu’un qui veut se venger de lui.»

Peu à peu, les lecteurs vont remonter le fil de son histoire, comprendre comment il est arrivé à Québec, découvrir qui étaient ses parents, apprendre pourquoi ce n’est pas son vrai nom, dit-il.

«Tranquillement, on se rend compte que ce personnage qui a l’air ultra sympathique et ultra raffiné cache en fait quelque chose. Ça montre que tous les êtres humains ont une histoire dont ils ne sont pas fiers, au travers de laquelle ils essaient de passer.»

Colère

Pierre Dubois vivra le grand drame de sa vie dans le deuxième tome. «Il va perdre quelqu’un de très important. Et il n’est obsédé que par sa rage, ne voit plus clair et se fout de toute la justice, quelle qu’elle soit.»

Le personnage dont il va vouloir se venger va entrer dans l’armée britannique et Pierre Dubois, pour les besoins de la cause, va s’enrôler dans l’armée américaine.

Photo courtoisie

«On arrive en plein contexte de l’invasion américaine. Il va suivre les troupes américaines, de Montréal à Trois-Rivières, pour finir à Québec. Les deux grandes têtes fortes vont se frapper aux événements de l’Histoire.»

Même si l’intrigue est fictive, les faits historiques et de nombreux personnages sont tirés de la réalité. «Comme dans le premier tome, je suis allé travailler dans les interstices ombragés de l’Histoire.»

Beaucoup de Québécois, fait-il remarquer, ne savent pas que le Québec a été occupé par les Américains pendant de longs mois.

«Tout ce contexte de mélange et de ressentiment des Canadiens envers les Britanniques qui ont brûlé leurs fermes, le ressentiment de Pierre Dubois qui a perdu quelque chose sont des sentiments noirs, très incarnés. Les gens veulent se faire justice eux-mêmes, par tous les moyens.»

Échec

Laurent Turcot s’est passionné pour l’invasion de 1775. «Les Américains ont décidé d’attaquer Québec dans la nuit du 30 au 31 décembre, en pleine tempête de neige. Ça a juste pas marché.»

Le sort de tout un pays aurait pu changer radicalement. «Les Canadiens français, à cette époque, avaient une volonté tellement forte de persévérer, de conserver leur langue, leur religion, que ça a été un point déterminant dans la guerre américaine de 1775.»

►Laurent Turcot est professeur à l’UQTR.

►Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs.

►Il est invité d’honneur du Salon du livre de Trois-Rivières­­­ et sera présent au Salon international du livre de Québec.

►Il travaille sur un livre pour enfants qui paraîtra aux Éditions de La Pastèque, l’automne prochain et sur un autre projet.