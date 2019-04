C'est arrivé la semaine du 7 avril

8 avril 1801

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM066-5-P014.

La sanction royale est accordée à une initiative de quelques riches marchands de Montréal, dont Joseph Frobisher, pour créer un premier système privé de distribution d’eau. La compagnie doit assurer à ses riches clients un service adéquat, ce qui s’avère difficile et très coûteux. Les premières canalisations partent d’abord d’un étang dans Côte-des-Neiges. On s’approvisionne à même le fleuve peu de temps après. La Ville devient propriétaire des installations en 1845 et inaugure en 1856 un aqueduc qui puise son eau près des rapides de Lachine et qui l’achemine au réservoir McTavish.

7 avril 1980

Pendant la campagne référendaire, la ministre Lise Payette les ayant traitées d’« Yvettes », les femmes fédéralistes québécoises se rassemblent au Forum de Montréal. L’événement réunit environ 15 000 personnes pour le NON.

9 avril 1869

Les propriétaires de la Compagnie de la Baie d’Hudson se soumettent à l’Acte de la Terre de Rupert de 1868 et vendent leurs terres à la Grande-Bretagne, qui les rend au Dominion du Canada.

11 avril 1979

Une dizaine de joueurs d’échecs parmi les meilleurs au monde se réunissent à Montréal pour un tournoi mémorable, dont les vainqueurs sont Anatoly Karpov et Mikhail Tal.

12 avril 2010

Décès du syndicaliste québécois Michel Chartrand à l’âge de 93 ans. Personnage connu pour son franc-parler, Chartrand défendait les travailleurs québécois depuis les années 1940.

13 avril 1982

Un but de Dale Hunter, des Nordiques de Québec, surprend le Canadien de Montréal en prolongation et élimine ainsi le Tricolore des séries.

10 avril 1919

Photo courtoisie, Collection du Centre d’histoire de Montréal

Tenue d’un référendum sur la légalité de la vente de vin et de bière au Québec. La province refuse la prohibition, contrairement aux États-Unis, secs depuis le début de l’année. La question de la tempérance est sensible au Canada depuis quelques décennies. En effet, plusieurs groupes communautaires dénoncent les ravages de l’alcool et veulent en limiter la vente. Le Québec devient donc, jusqu’en 1933, l’un des quelques endroits en Amérique du Nord à autoriser la vente d’alcool, ce qui encourage la contrebande et la venue à Montréal de touristes en manque de plaisirs éthyliques.