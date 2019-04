Commémoration du génocide: «C’est comme un film d’horreur qui reprend», dit une survivante

Les commémorations du génocide rwandais, au cours duquel au moins 800 000 personnes, majoritairement des Tutsis, ont perdu la vie il y a 25 ans, sont à la fois source de douleur et d’espoir pour les survivants.

«Chaque année, quand on arrive au 7 avril, c’est comme un film d’horreur qui reprend. Mais, en même temps, il y a la reconnaissance et la gratitude d’être encore en vie», a raconté Sandrine Nkunda, une survivante qui a vu ses proches être décimés en 1994 alors qu’elle n’avait que 11 ans.

Malgré les années, Mme Nkunda est demeurée marquée par le génocide. Celle-ci demeurait dans un quartier à majorité tutsie, ciblée par les Hutus. Son père, sa grand-mère, plusieurs de ses tantes et oncles et de nombreux amis d’enfance ont perdu la vie lors du génocide, a-t-elle relaté en entrevue à LCN dimanche.

«C’était un calvaire. C’est des cris, la peur au ventre tout le temps. Il fallait quitter la maison et aller se cacher», a-t-elle raconté en évoquant la faim, la pluie, les cadavres dans les rues et les «cris de joie des génocidaires qui venaient de tuer des personnes».

«Le monde continue à tourner, mais nous, on a un monde qui s’est arrêté en 94», a-t-elle poursuivi, évoquant «une vie avant et une vie après» le génocide.

Sandrine Nkunda, qui a aujourd’hui un fils, peine à évoquer le génocide avec lui et cherche à lui transmettre un message de tolérance et d’ouverture. «Il faut faire attention à ce qu’on nous dit. Il faut être tolérant envers les autres. [...] Même quand on est différent, on est pareil comme être humain, on doit vivre ensemble en harmonie», a-t-elle affirmé en guise de conclusion.

Commémorations mondiales et locales

Au Rwanda, le président, Paul Kagame, a soutenu que son pays est redevenu une famille «plus unie que jamais» lors des commémorations du génocide à Kigali.

«Rien n’aura jamais plus le pouvoir de tourner les Rwandais les uns contre les autres. Cette histoire ne se répétera pas. C’est notre ferme engagement», a-t-il affirmé lors d’une cérémonie.

La communauté rwandaise de Montréal, qui compte environ 3000 membres, doit souligner le quart de siècle du génocide, dimanche. Plusieurs personnes étaient notamment attendues au marché Bonsecours, à Montréal, pour une cérémonie officielle en début d’après-midi.

La veille, une soirée s’est tenue dans l’auditorium de la grande bibliothèque BAnQ, avec projection d’un film et témoignages de rescapés, à laquelle environ 500 personnes ont participé.

Le premier ministre Justin Trudeau a aussi eu une pensée pour les victimes du génocide. «En ce jour solennel, nous nous joignons aux Rwandais et à la communauté internationale pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie lors du génocide. Nous offrons nos plus sincères condoléances à leurs familles et proches ainsi qu’à tous ceux qui vivent encore avec la douleur et le traumatisme, provoqués par ces atrocités», a-t-il déclaré par communiqué dimanche.

– Avec la collaboration de l’AFP