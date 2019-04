Concours amateurs à Augusta: Andy Mac termine en beauté

AUGUSTA | C’était l’heure de vérité d’Andy Mac, dimanche matin. Le moment attendu depuis la mi-septembre. Le jeune Québécois a terminé le concours d’habiletés Drive, Chip, & Putt de l’Augusta National avec éclat. Il pourra dire qu’il a gagné sur le vert du 18e !

Rêvant à la victoire depuis sa qualification, Mac n’a pas réalisé son souhait dans la catégorie des garçons âgés de 10 et 11 ans. Après deux épreuves, il occupait le neuvième des 10 échelons de son groupe.

C’est alors qu’il s’est amené sur le vert du 18e et qu’il a fait opérer sa magie avec son arme de prédilection, son fer droit. Il a placé son premier roulé de 30 pieds à 2 pi et 3 po de la coupe. Et il a drainé son second roulé, d’une distance de 15 pieds, directement au fond de la coupe qui était placée au même endroit que le fanion en ronde finale du Tournoi des Maîtres. Le poing en l’air, ce coup lui a valu de chaleureux applaudissements des centaines de spectateurs aux abords du vert.

Par un petit pouce, son score a résisté à ses neuf rivaux, ce qui lui a permis de remporter cette épreuve. Il a ainsi reçu un trophée des mains du champion du Masters 2013, Adam Scott, à l’ombre du resplendissant big oak tree près du pavillon.

Différent qu’à la télévision

« J’ai fini en grand. En gagnant cette épreuve, je suis plus joyeux et je vais rentrer à la maison avec quelque chose. C’est une belle récompense pour tout le travail accompli et le chemin parcouru en qualifications, a relaté le jeune garçon après la cérémonie des trophées.

« Le vert du 18e est impressionnant, car il est plus ondulé que ce qu’on voit à la télévision, a ajouté celui qui n’était pas intimidé par les caméras et les spectateurs. En me rendant au vert, je visais la victoire. À mon premier roulé, je n’ai pas frappé assez fort. Je voyais la dénivellation de droite à gauche.

« Et je rêvais de réussir ce deuxième coup sur ce vert, a-t-il enchaîné, les yeux remplis d’étoiles. Je doutais un peu de la force, mais quand j’ai vu la balle tomber dans le trou, c’était incroyable. »

Le vainqueur a ainsi pu remonter le peloton. Avec ses 17 points, il a terminé au pied du podium, à un petit point de la troisième position partagée par deux golfeurs. Qu’importe, l’expérience en valait la chandelle.

« C’est très difficile de se rendre jusqu’ici, de traverser le processus de qualifications, a indiqué celui qui faisait partie des 80 juniors à avoir tracé son chemin jusqu’à Augusta parmi les quelque 10 000 inscriptions l’été dernier. C’est une expérience très stressante. La pression est énorme. J’ai vu que ça prenait six coups parfaits pour espérer gagner dans sa catégorie. »

Féroce compétition

Chez les garçons de 10-11 ans, la compétition était féroce.

Dès le premier élan, un jeune Californien a mis la barre haute en catapultant son coup de départ à 238 verges. Dès lors, Mac savait qu’il devait sortir ses muscles ! Du haut de ses 4 pi 11 po et 95 livres bien pesées, il a cogné le sien à 187 verges sous les yeux de Bubba Watson et Mark O’Meara. À sa deuxième tentative, il a dépassé le drapeau des 200 verges, mais la balle a roulé hors ligne. Sa frappe l’a placé au septième rang.

Le Québécois a connu des difficultés à l’épreuve des approches en frappant chacune de ses deux balles à court du fanion. Sa distance cumulative de 19 pi et 11 po l’a relégué au huitième rang. Déçu de la tournure des événements, il n’a pas lâché.

C’est alors que sa maman, Yurie Artola, lui a rappelé d’avoir confiance en ses moyens.

« Il faut être fier de lui. C’est un immense tournoi et un beau défi. Parfois, il faut perdre pour ensuite devenir un champion, a-t-elle rappelé. C’est un apprentissage. Il apprendra de cette expérience. Il a vécu le stress ultime en le gérant correctement. »

Souvenirs familiaux

Cette journée spéciale, Andy et sa famille s’en souviendront toute leur vie. Elle a commencé en déambulant sur Magnolia Lane, la magnifique allée menant au Cercle des fondateurs devant le pavillon.

Si sa maman et sa sœur, Daphnée, étaient nerveuses aux abords du champ de pratique, son père Hai a vécu l’expérience à « l’intérieur des cordes ».

Une chance inouïe de mettre les pieds sur ce mythique parcours. Mais bien plus que tout, il épaulait son fiston dans sa quête.

« C’est tout un sentiment de fierté que j’ai éprouvé ce matin (dimanche). Nous l’avons vécu en famille. C’est inoubliable, a relaté le père avec émotion. Mon fils a réalisé un grand accomplissement en se rendant ici. Il n’a pas lâché et il a joué jusqu’à la fin. Il ne lui en manquait pas beaucoup pour grimper sur le podium. Ce sera pour la prochaine fois. »

Andy ne prévoit pas participer au processus de qualifications cet été en prévision de la finale 2020. Il donne rendez-vous au National pour 2021.

Pour l’instant, il a rendez-vous avec Tiger, Jordan et Bryson en les suivant en ronde de pratique sur le parcours, lundi. D’autres souvenirs impérissables.