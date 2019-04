Trevor Zegras: dans l’ombre de Jack Hughes

Le programme national de développement américain produit, année après année, des espoirs de très haut niveau en vue du repêchage de la LNH. Le Journal s’est entretenu avec l’entraîneur de l’équipe des moins de 18 ans, John Wroblewski, au sujet de cinq de ses joueurs qui seront vraisemblablement choisis au premier tour. Ce lundi, nous concluons avec le centre Trevor Zegras.

L’attaquant américain Trevor Zegras n’est pas celui dont on entend le plus parler. Évoluant dans l’ombre de Jack Hughes avec le programme national américain, ce n’est qu’une question de temps avant que le joueur de centre ne soit reconnu à sa juste valeur, assure son entraîneur John Wroblewski.

C’est déjà commencé, d’ailleurs. Si les recruteurs des formations de la LNH le surveillent déjà avec grand intérêt, et ce, depuis longtemps, Zegras commence à faire parler de lui un peu plus dans les médias et sur les différents classements indépendants.

Il faut dire qu’un peu tout le monde au sein du Programme national de développement américain a été négligé en raison de l’attention médiatique accrue portée à Hughes. Dans le cas de Zegras, il y a aussi le fait qu’il a été le pivot du deuxième trio de l’équipe des États-Unis, derrière celui de Hughes, pour la majorité de la saison. Mais, n’empêche, le pivot de 6 pi et 169 lb a excellé, dans l’ombre.

Dans le top-5 ?

Attaquant dynamique, son nom commence même à circuler comme celui d’un sérieux candidat pour être repêché dans le top-5, le 21 juin prochain à Vancouver.

«Ses habiletés à déculotter un défenseur à un contre un sont incroyables, probablement les meilleures que je n’ai jamais vues, a mentionné Wroblewski en entrevue au «Journal de Québec». De plus, il est un véritable danger en avantage numérique. Sa capacité à contrôler la rondelle le long de la rampe est fantastique. Il pourra jouer le rôle de quart-arrière sur une première vague d’avantages numériques dans la LNH pendant longtemps. Il a une capacité de repérer ses coéquipiers, peu importe où ils sont.»

Aussi un marqueur

Si on ne s’attarde qu’aux statistiques, on en conclut rapidement que Zegras est davantage un fabricant de jeu qu’un franc-tireur. Du moins, c’est ce que suggèrent ses 52 passes en 54 parties cette saison, contre 26 buts.

Mais il ne faudrait pas tirer de conclusions trop rapidement, prévient l’entraîneur.

«C’est sûr que ses statistiques laissent croire qu’il est plus un passeur, mais il y a un marqueur naturel en lui. L’an dernier, on a vu un Trevor qui marquait plus régulièrement que cette saison. Je pense que c’est simplement une question de chance. Il a eu des opportunités, mais la rondelle ne voulait pas rentrer.»

L’an dernier pourtant, il avait inscrit 20 buts et 59 points en 56 matchs avec la formation des moins de 17 ans. Zegras s’est engagé avec les Terriers de l’Université de Boston qu’il devrait rejoindre l’an prochain.

TREVOR ZEGRAS