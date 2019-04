Elle veut qu’il reste en prison

Une veuve dont l’époux a été lâchement abattu par un criminel endurci lors d’un vol de banque implore les libérations conditionnelles de le garder derrière les barreaux, même après 22 ans de pénitencier.

« J’ai peur qu’il se retrouve dehors et qu’il refasse d’autres victimes », lance Louise Gallant.

Le 11 juillet 1997, son conjoint Régent Gallant, agent de sécurité dans une banque de la rue Bélanger, à Montréal, est mort sous les balles de Daniel Anglehart.

Photo courtoisie

Ce dernier a été reconnu coupable par un jury de meurtre non prémédité, en 1999. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 18 ans. Anglehart a par la suite été l’un des premiers Québécois à être déclaré délinquant dangereux.

Après plus de deux décennies à l’ombre, le tueur s’adressera mardi à la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans l’espoir de sortir de prison.

Une démarche pénible pour Mme Gallant, qui la replonge dans de douloureux souvenirs.

Devenue mère monoparentale de trois enfants à la suite de la mort de son mari, elle a dû retourner travailler deux semaines après le drame, afin de faire vivre sa famille. Elle a également sombré dans la dépression à quelques reprises.

Malgré tout, la femme de 62 ans tient à être présente à l’audience puisqu’elle s’inquiète que le criminel multirécidiviste puisse être libéré.

« Je n’ai pas peur pour moi, pour ma vie. Mais j’ai peur pour la société », clame Mme Gallant, doutant de la réhabilitation du meurtrier.

Anglehart, aujourd’hui âgé de 53 ans, a en effet multiplié les vols à main armée dans les années 90. Malgré ses condamnations répétées, il récidivait systématiquement une fois sorti de prison.

Comme un héros

Photo d'archives

À l’été 1997, lorsqu’il a tué Régent Gallant, le braqueur d’expérience ne devait même pas se retrouver en liberté. Il était en effet recherché par les policiers puisqu’il s’était évadé de la maison de transition.

Photo d'archives

Dès son entrée dans la banque, Daniel Anglehart a sauté par-dessus le comptoir pour se diriger vers le coffre-fort. Régent Gallant a alors tenté de l’immobiliser, mais Anglehart a été plus rapide et l’a atteint mortellement au thorax en tirant six balles dans sa direction. Effondré, l’agent de sécurité de 43 ans a néanmoins réussi à dégainer son arme, à tirer sur le voleur et à le désarmer. Anglehart a été légèrement blessé. C’est ce qui a mis fin à sa série de braquages puisqu’il a été arrêté sur les lieux.

Photo courtoisie

« Régent a agi en héros cette journée-là. Il l’a immobilisé, ça l’a empêché de s’enfuir ou de faire d’autres victimes », expose Louise Gallant.

À l’époque, Mme Gallant s’était adressée à la cour lors du prononcé de la sentence, déplorant le « geste stupide » de l’accusé, qui lui a arraché son mari et le père de ses enfants. Elle espérait que son témoignage éveille des remords chez le meurtrier et que cela « sauve un jour un être humain et empêche de détruire une famille ».

Se faire entendre

Plus de 20 ans plus tard, elle s’apprête une fois de plus à prendre la parole, cette fois devant les commissaires responsables du sort d’Anglehart. Elle espère les convaincre de le garder en détention, notamment en insistant sur le fait que ses gestes en prison ne montrent aucun signe de repentir.

« C’est important pour moi de me faire entendre, de leur expliquer mon point de vue. C’est le seul moyen de faire bouger les choses. J’encourage les familles de victimes à faire pareil », explique la femme, qui milite notamment auprès de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues.

Un criminel endurci

Photo courtoisie