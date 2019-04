«J’ai vu des pitbulls», dans des C.A. et ça m’a inspiré, dit Guy Nadon à propos de son rôle dans O’

«J’ai vu des pitbulls», dans des C.A. et ça m’a inspiré, a dit Guy Nadon, sur QUB radio, à propos de son rôle dans le téléroman O’. En entrevue à l’émission J’appelle mon avocat, l’acteur est revenu sur sa manière d’incarner son personnage de Samuel, durant les huit dernières années.

«J’ai vu mon père être en affaires, il était fleuriste. Ce n’est pas un métier facile. Il était grossiste de fleurs. J’ai vu c’était quoi l’angoisse naturelle qui vient aux gens qui sont en affaires. Ce n’est jamais gagné d’avance. Il suffit de peu pour voir les choses s’écrouler. C’est ce qui est arrivé à mon père d’ailleurs», a-t-il confié.

Écoutez Guy Nadon à l'émission J'appelle mon avocat:

Au micro de Me François-David Bernier, il a également parlé de son expérience comme directeur général et artistique d’un théâtre. «Dans les conseils d’administration, j’ai vu des gens qui en avaient vu d’autres, a-t-il expliqué. J’ai déjà rencontré une dame de Trois-Rivières qui m’a dit "Je suis PDG d’une entreprise et, dans O’, vous êtes exactement comme mon père était."»

À LIRE AUSSI: Quel serait le destin des O’Hara?

«Il ne faut jamais oublier que ça reste de l’art dramatique», a néanmoins soutenu M. Nadon a abordant les relations difficiles qui surviennent lorsqu’on mélange famille et affaires.