Le joueur d’avant des Rangers de New York Jesper Fast a été opéré au pouce droit, lundi, afin de traiter des déchirures ligamentaires et une fracture.

C’est ce qu’a indiqué dimanche le compte Twitter du quotidien New York Post, précisant que les blessures avaient été subies aux alentours de la pause du dernier match des étoiles de la Ligue nationale à la fin janvier. Le hockeyeur de 27 ans devra se soumettre à une rééducation de six semaines.

Fast a disputé sa dernière rencontre de la saison le 16 mars et s’est retrouvé à l’écart par la suite à cause d’un problème à l’épaule. Durant la campagne, il a récolté huit buts et 12 mentions d’aide pour 20 points en 66 matchs.

Les Blueshirts ne participeront pas aux séries éliminatoires, ayant terminé au 12e échelon de l’Association de l’Est avec 78 points.