Justin Trudeau n’est pas au bout de ses peines

Les troupes libérales ont vécu comme délivrance l’exclusion du caucus libéral de Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, mardi. Mais les libéraux ne devaient pas se réjouir trop vite, croit le politologue de l’Université Laval, Thierry Giasson. Les deux alliées dans la tempête ont multiplié les sorties publiques après avoir été mises à la porte de la famille libérale. Et rien n’indique qu’elles ont fini de déballer leur sac en public.

« Je ne serais pas surpris de les voir se lancer dans une tournée médiatique, de passer à la télé, pour parler de leur expérience, soutient l’expert en gestion de crise. Comme elles ne sont plus membres du parti, elles ont une marge de manœuvre plus importante. »

Justin Trudeau a tout de même cru bon d’annoncer des mesures pour assurer une meilleure gestion de ses relations avec ses ministres et un plus grand respect de l’indépendance du système de justice.

Le gouvernement Trudeau répète aussi à qui veut l’entendre qu’il respecte l’indépendance de l’actuel ministre de la Justice, David Lametti. Or, ce dernier entend chaque jour ses collègues libéraux vanter sur toutes les tribunes les mérites d’une entente à l’amiable avec SNC-Lavalin pour « sauver 9000 emplois ».

Le ton poli de Mme Wilson-Raybould et du Dr Philpott pourrait changer si elles décident de poursuivre leur carrière politique sous une autre bannière. Les verts et les néo-démocrates rêvent de frapper un coup de circuit en recrutant l’une ou l’autre des anciennes ministres libérales. Mais après avoir connu l’euphorie du pouvoir, accepteraient-elles d’aller réchauffer les banquettes de l’opposition ?