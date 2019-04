Laïcité: savoir raison garder

Le débat sur le projet de loi no 21, Loi sur la laïcité de l’État, ne fait que commencer et déjà les esprits s’échauffent. Les dérapages sont inquiétants.

Le sujet est sensible et le débat est mal engagé. Dans ma chronique du 6 octobre 2018 « Revenir à l’essentiel », j’avais appelé à un débat apaisé, car la laïcité est tout sauf de la discrimination.

« Elle rallierait une majorité de Québécois si on centre le débat sur le fond et non sur les chiffons. Cela commande de la hauteur, de la pédagogie et de l’ouverture ».