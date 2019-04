L’attaque des Blue Jays encore au neutre

Inertes au bâton, les Blue Jays de Toronto ont encaissé un septième revers à leurs huit derniers matchs en s’inclinant 3 à 1 devant les Indians à Cleveland, dimanche.

Affichant désormais un dossier de 3-8, la formation ontarienne a subi le balayage lors de sa série de quatre rencontres en Ohio, ayant été limitée à six points durant celle-ci.

Cette fois, les Jays se sont butés au partant Mike Clevinger (1-0), qui a éventé 10 frappeurs en cinq manches. Il a concédé un seul coup sûr et un but sur balles. Brad Hand a ultérieurement fermé les livres en obtenant les cinq derniers retraits de son équipe, en route vers son quatrième sauvetage de l’année.

En attaque, Carlos Santana a lancé les Indians en avant à l’aide d’un double productif en première manche. Immédiatement après, Tyler Naquin a cogné un simple envoyant Santana au marbre, le premier de ses trois frappes en lieu sûr de la journée. Jose Ramirez a fait compter l’autre point des siens.

Danny Jansen a poussé Billy McKinney à la plaque à l’aide d’un simple en huitième pour permettre aux visiteurs d’éviter le blanchissage.

Le droitier Marcus Stroman (0-2) a accordé trois points, six coups sûrs et une passe gratuite en six manches dans une cause perdante, tout en réussissant six retraits sur des prises.

Malgré ses ennuis sur le terrain, la troupe du gérant Charlie Montoyo n’avait pas l’exclusivité de la cave de la section Est de la Ligue américaine, puisque les Red Sox de Boston avaient échappé huit de leurs 10 premières joutes de la campagne avant d’affronter les Diamondbacks de l’Arizona en fin de journée.

D’ailleurs, les Jays visiteront les Sox mardi et jeudi au Fenway Park.

Gary Sanchez sans pitié

Du côté de Baltimore, le receveur des Yankees de New York Gary Sanchez a fait vivre un après-midi d’enfer aux Orioles en claquant trois circuits dans un gain à sens unique de 15 à 3.

Le numéro 24 a ainsi réalisé sa 11e performance avec au moins deux longues balles en carrière et sa première depuis le 19 mai 2018. Ses trois circuits dans une partie constituent un nouveau sommet personnel.

Sanchez a porté à six son total de coups de quatre buts cette saison. Il a amorcé son travail de démolition aux dépens du partant David Hess (1-1) en troisième manche, avant de récidiver contre le releveur Mike Wright. Lors du tour au bâton suivant, le héros du jour a complété son triplé face à Dan Straily.

Outre le receveur, Gleyber Torres, Austin Romine et Clint Frazier ont propulsé des tirs hors des limites du terrain pour les gagnants. Domingo German (2-0) a remporté la décision.

Pour les perdants, Chris Davis a été tenu en échec au cours de ses quatre apparitions à la plaque. Il a été incapable d’obtenir un seul coup sûr lors de ses 44 dernières présences officielles au bâton, séquence remontant à la fin de la dernière campagne. Davis pourrait surpasser la marque peu enviable détenue par Eugenio Velez, qui avait échoué 46 fois d’affilée en 2010-2011.

Les bancs se vident

À Pittsburgh, les Pirates ont vaincu les Reds 7 à 5, mais les partisans retiendront surtout une mêlée générale survenue en quatrième manche.

Le joueur de premier but des Reds Derek Dietrich a contemplé son circuit frappé plus tôt dans la rencontre et à sa présence suivante, le partant Chris Archer a envoyé une balle rapide derrière sa tête. Après que l’arbitre au marbre Jeff Kellogg eut lancé des avertissements, les joueurs des deux équipes ont échangé les insultes et les bancs se sont vidés.

Yasiel Puig a foncé sur des membres des Pirates et a été expulsé, tout comme son gérant David Bell et son coéquipier Amir Garrett. Dans le camp de Pittsburgh, Felipe Vazquez et Keone Kela ont été renvoyés au vestiaire.