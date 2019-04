Le comportement de cet homme me fait peur

Mes relations avec les hommes n’ont jamais été simples. J’ai toujours navigué en terrain difficile. Mes choix amoureux devaient constituer des pensums ou des luttes à finir, au lieu d’être des moments de grâce dans ma vie. Je ne sais pas si c’est dû à l’influence de ma mère qui a enduré mon père, alcoolique et violent lui-même, jusqu’à en mourir de chagrin, ou si cela tient de ma tendance à aller vers le même type d’homme qu’elle.

Toujours est-il que rendue à 58 ans, après avoir vécu seule pendant 12 ans, je suis en couple depuis juin dernier avec un homme de 60 ans. Un homme que je connaissais de loin, qui m’avait toujours semblé attirant, mais que je n’avais jamais osé aborder. Probablement parce que je sentais qu’il n’était pas libre. Quand on se croisait, je passais mon chemin sans tenter d’attirer son regard sur moi.

Comme on travaille dans le même hôpital, un soir de l’été dernier, on a pris la même rame de métro et on a eu notre première conversation ensemble. C’était comme s’il me voyait pour la première fois. On a récidivé ensuite à quelques reprises nos retours en commun, jusqu’à ce qu’il me propose d’aller prendre un verre un certain vendredi soir.

Notre histoire a commencé simplement, mais rapidement. Sauf que son humeur à mon endroit s’est transformée au même rythme. De gentil au début, il est vite devenu cinglant dans ses remarques. Rien de ce que je fais en public ne lui va. Je ris trop fort, je suis trop gentille avec les gens, je m’exprime mal, je fais trop de bruit en mangeant et il déteste quand je pique la moindre frite dans son assiette.

Mais le plus déstabilisant, c’est sa manière de se moquer de mon physique au point de me faire pleurer parfois. Et quand ça se produit, il prétexte que ce ne sont que des jokes, que c’est moi qui suis soupe au lait, que je prends tout au premier degré, bref « qu’il ne sait pas ce qu’il fait avec une fille aussi moumoune ». Même s’il n’a jamais été violent physiquement avec moi, je crains parfois que ça arrive. Je ne sais plus trop sur quel pied danser avec lui. Je commence à me demander s’il dit vrai quand il dit qu’il m’aime?

En quête du véritable amour

Je ne sais pas jusqu’où cet homme devra se rendre dans la maltraitance à votre endroit pour que vous compreniez qu’il ne vous aime pas? Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence psychologique et morale qui est tout aussi destructrice. Cet homme utilise tous les moyens pour vous blesser, et ce type de comportement n’est pas normal et surtout pas sain. Sans vouloir être prophète de malheur, si après moins d’un an cet homme vous traite d’aussi basse façon, imaginez ce que ce sera dans cinq ans. Il est urgent de vous reprendre en main et de vous respecter en le quittant.