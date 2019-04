Le couperet tombe sur Bob Boughner

Les Panthers de la Floride ont congédié l’entraîneur-chef Bob Boughner, dimanche, au lendemain de la conclusion d’une autre saison décevante pour leur organisation.

Âgé de 48 ans, l’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a dirigé le club floridien pendant deux ans et a été incapable de le mener en séries éliminatoires. Après une récolte de 96 points l’an passé, les Panthers ont conservé en 2018-2019 une fiche de 36-32-14 bonne pour 86 points et le 10e rang de l’Association de l’Est.

Avant de se retrouver avec la formation de Sunrise, Boughner avait travaillé chez les Sharks de San Jose durant deux campagnes comme adjoint.

«Nous avons pris une décision difficile aujourd’hui en relevant Bob Boughner de ses fonctions. Nous n’avons pas répondu aux attentes cette saison et nous partageons la responsabilité de cet échec», a déclaré le directeur général Dale Tallon dans un communiqué. «Après une évaluation minutieuse, nous avons déterminé qu’il s’agit de la première étape pour cette jeune équipe.»

«Ainsi, nous allons identifier un entraîneur d’expérience qui a un curriculum vitae digne de la coupe Stanley et pouvant transformer les choses pour nous amener plus loin.»

Un exemple à ne pas suivre

L’organisation du sud des États-Unis continue d’en arracher sur la glace. Les Panthers ont participé seulement cinq fois aux séries depuis leur arrivée dans la LNH en 1993-1994. Depuis leur dernière présence en phase éliminatoire en 1999-2000, ils se sont qualifiés deux fois.

De plus, la Floride a misé sur six pilotes depuis le départ de Jacques Martin en 2008. Le Québécois Jonathan Huberdeau sera ainsi dirigé par un sixième entraîneur en carrière dans la LNH l’automne prochain. Au cours de deux campagnes, soit celles de 2013-2014 et de 2016-2017, il a vu deux instructeurs différents se retrouver à la barre du club en raison de congédiements pendant le calendrier régulier.

Par ailleurs, les Panthers ont également limogé l’instructeur adjoint, Paul McFarland. Ils tiendront une conférence de presse lundi midi dans le cadre de leur bilan de saison pour expliquer leur décision.