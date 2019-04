Mission accomplie pour la mythique formation UZEB

Lorsque Paul Brochu, Alain Caron et Michel Cusson ont décidé de faire revivre les sonorités jazz fusion de la mythique formation UZEB en 2017, les trois musiciens l’ont fait pour s’éclater et retrouver leur public. L’album R3union Live est un témoignage de cette tournée de 19 concerts.

«On ne s’était pas fixé d’objectifs précis lorsqu’on a décidé de remonter sur scène. On n’a pas mis la barre trop haut et il n’y avait pas d’intention précise de lancer un disque en spectacle. On voulait garder ça simple», a indiqué le guitariste Michel Cusson.

Grâce à une technologie qui permet de le faire facilement, le trio a enregistré la majorité des spectacles présentés au Canada et en Europe.

«Ça faisait 25 ans qu’on n’avait pas joué ensemble et c’était, disons, un peu stressant. La musique d’UZEB n’est pas super simple. J’ai une quincaillerie qui est assez lourde. On ne voulait pas se mettre de pression et on voulait être relaxe. On les a enregistrés et nous nous sommes dit qu’on était pour voir par la suite», a-t-il précisé, lors d’un entretien.

Les trois musiciens ont rapidement oublié qu’ils étaient sous écoute et ils ont ensuite été surpris par ce qu’ils ont entendu.

«C’est un témoignage et on trouvait que c’était une bonne idée de laisser ça à nos fans», a lancé le guitariste.

Michel Cusson a retrouvé, durant cette tournée, les amateurs d’antan, souvent accompagnés par leurs enfants. Des filles et des fils qui n’avaient jamais assisté à un concert du trio jazz fusion qui a vendu 500 000 albums à travers le monde.

«On a constaté que les gens ne nous avaient pas oubliés et nous avons été très touchés par la réaction des fans», a-t-il déclaré.

De vrais cuivres

Photo courtoisie Sur R3union Live, UZEB revisite les Loose, Cool It, Slinky Junk Funk, Brass Licks, l’incontournable 60 rue des Lombards et autres pièces de son répertoire. Des titres rafraîchis et réadaptés pour l’occasion et enregistrés à différents endroits.

Grande première, une section de cuivres, constituée de Jean-Pierre Zanella, Jean-Nicolas Trottier, Jocelyn Couture, Alexandre Côté et David Bellemare, accompagne le trio sur quelques pièces.

«Ça, c’était la réalisation d’un rêve. On avait déjà fait ça, individuellement, avec d’autres projets, mais jamais avec UZEB. On retrouvait des sonorités de cuivres reproduites avec des machines qui n’existent plus aujourd’hui. C’était à la mode dans ce temps-là», a-t-il fait remarquer.

Présente pour quelques concerts au Québec, cette section de cuivres n’a pas suivi en Europe, pour des raisons de coût.

Porte entrouverte

Est-ce que ce retour aura une suite?

Michel Cusson précise que les concerts de cette tournée n’ont pas été filmés. L’opération était complexe. Il n’est pas dans les plans non plus de se réunir avec l’objectif d’écrire de nouvelles pièces.

«On n’a rien planifié. Nous sommes tous très occupés avec nos carrières respectives. La porte n’est pas fermée, mais disons qu’elle est entrouverte. On ne dit pas jamais, et on verra pour la suite des choses. Il est certain que si jamais ça revient, ça ne prendra pas 25 ans, car j’aurai 87 ans à ce moment», a-t-il précisé, en riant.

L’as de la six-cordes a hâte de découvrir ce que leur public pense de cet enregistrement en spectacle.

«On ne se conte pas de salades. On n’a pas, avec ce disque, de pression commerciale ou d’objectif d’obtenir un hit à la radio. Nous nous sommes fait plaisir, on a fait plaisir aux fans et tout le monde a le gros sourire. On peut dire mission accomplie», a-t-il affirmé.