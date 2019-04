Photos souvenirs: Julie Bélanger

L’amour des chats

Photo courtoisie, Julie Bélanger

Adorable fillette de 6 ans, avec sa chatte Minoune, son cadeau d’anniversaire. Il y avait des lustres qu’elle suppliait ses parents pour avoir un chat et elle était allée le choisir elle-même. Comme on peut le constater, Julie aime les chats depuis très longtemps. Encore aujourd’hui, flatter son chat reste un de ses moments de détente préférés avec la lecture et la... jasette.

À Port-Cartier

Photo courtoisie, Julie Bélanger

Julie, 8 ans, le jour de sa confirmation. La petite fille sage adorait jouer sur les plages de sa ville natale Port-Cartier. Elle aimait dessiner, écrire, danser et chanter. À la maison, la musique était omniprésente, son père guitariste répétant avec son groupe dans le sous-sol familial. Pas étonnant que l’animatrice ait un jour réalisé son rêve d’enregistrer un album de chansons originales, S’il n’y avait pas toi, en 2010.

Tenter sa chance

Photo courtoisie, Julie Bélanger

Une première photo de promotion, en 1996, alors qu’elle avait 22 ans. Adolescente, Julie avait eu le coup de foudre pour les communications un été alors qu’elle travaillait au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier. Son premier réel emploi dans le milieu a été animatrice en vulgarisation scientifique à CHOI Radio X à Québec, pas du tout son truc, mais un travail qui lui a néanmoins donné la piqûre du micro.

Les chroniques

Photo d'archives

Lors de la rentrée de la nouvelle programmation de TVA en 2004, il y a déjà 15 ans. Julie, 29 ans (elle aura 45 ans en septembre), se joignait à Herby Moreau au magazine culturel Star Système, rôle qui lui a permis d’interviewer plusieurs stars internationales. Elle cumulait à l’époque plusieurs emplois de chroniqueuse à Deux filles le matin et Sucré Salé.

Faire sa marque

Photo d'archives

Julie, à l’époque une précieuse collaboratrice à l’émission estivale Sucré Salé animée par Guy Jodoin et à Deux filles le matin, à TVA. Elle avait aussi fait ses preuves à la météo et aux chroniques culturelles du bulletin de nouvelles de TVA, aux côtés de Pierre Bruneau et de Claude Charron. Quelques années plus tard, elle coanimera Deux filles le matin où elle mènera des centaines d’entrevues.

► Julie Bélanger anime le talk-show Ça finit bien la semaine, aux côtés de José Gaudet, les vendredis 19 h 30 à TVA, en rediffusion les jeudis matin 9 h 30. Le couple d’animateurs célébrait la 200e de l’émission en février dernier. La dernière de la saison sera diffusée le 26 avril.

► Julie anime les émissions Rythme au travail dès 8 h30 et Rythme au travail PM dès 13h à Rythme FM 105.7 Montréal. Elle entamera une douzième année cet automne.

► Native de Port-Cartier, Julie est la porte-parole de Tourisme Côte-Nord et elle invite les gens à visiter cette région qu’elle a « tatouée sur le cœur ». Voir tourismecotenord.com

► Sur le site web de Julie, on trouve notamment ses coups de cœur, sa musique, ses réflexions et sa « boutique du cœur » qui vient en aide au Centre de crise de Québec dont elle est aussi porte-parole. Voir juliebelanger.com