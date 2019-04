Quelle famille !

Vous avez lu l’histoire de cette Américaine de 61 ans qui a accouché de sa petite-fille ?

Un truc hallucinant.

Les relations entre les différents acteurs de cette histoire donnent le tournis tellement elles ont des ramifications.

UN JOYEUX BORDEL

La femme se prénomme Cécile. Elle a un fils homosexuel qui se prénomme Matthew. Matthew sort avec Elliott.

Matthew et Elliott veulent un enfant.

On a pris les gamètes de Matthew et de Léa, la sœur d’Elliott, et on les a déposés dans le ventre de Cécile.

Vous me suivez ?

Neuf mois plus tard, Cécile a accouché de sa petite-fille... qui est aussi sa fille, puisqu’elle l’a portée !

Le bébé se prénomme Uma Louise.

Cécile est donc la mère ET la grand-mère d’Uma Louise.

Matthew est le père ET le demi-frère d’Uma Louise (puisqu’ils ont la même mère).

Elliott est son père ET son beau-frère (puisqu’il sort avec son demi-frère).

Léa est sa mère, sa tante (puisqu’elle est la sœur de son père Elliott) ET sa belle-sœur (puisqu’elle est la belle-sœur de son père Matthew qui est aussi son demi-frère).

Vous me suivez toujours ?

Cécile est la belle-mère d’Elliott, mais elle est aussi la mère et la grand-mère de son enfant.

Elle est la mère de la fille de la belle-sœur de son fils qui est aussi la mère de sa propre fille qui s’adonne à être aussi sa petite-fille.

La petite-fille de Cécile (qui est aussi sa fille) est la nièce ET la fille de Léa.

Vous êtes toujours là ?

Le mieux est de faire un genre d’organigramme (ou d’arbre généalogique) sur une feuille de papier...

ÇA SE COMPLIQUE

Imaginons qu’Uma Louise ait un fils, plus tard : Steve.

Steve sera le petit-fils de Cécile, mais aussi son arrière-petit-fils.

Steve sera le petit-fils de Matthew, mais aussi son neveu, car Matthew sera le demi-frère de sa mère Uma Louise.

Léa sera la grand-mère de Steve, mais aussi sa grand-tante, car elle sera la sœur de son grand-père Elliott, qui lui sera le beau-fils de la grand-mère et arrière-grand-mère de Steve.

Si Uma Louise a Steve avec son ami Fred, Fred sera le gendre de Cécile, de Matthew, d’Elliott et de Léa.

Léa sera la belle-mère et la tante de Fred, car elle sera la mère de sa blonde, mais aussi la sœur de son beau-père.

Vous imaginez les partys de Noël, vous ? Et les chicanes d’héritage et de succession ?

MÉCHANTE GANG

Deux jours après la publication de cette nouvelle ahurissante, on apprenait qu’une jeune Californienne avait appris, après avoir passé un test d’ADN, qu’elle avait 29 frères et sœurs !

En effet, celui qu’elle croyait être son père biologique ne l’était pas. Son vrai père biologique était un donneur de sperme russe particulièrement actif, qui a fertilisé des dizaines de femmes partout à travers le monde !

Son ADN se promène partout sur la planète... Une de ses filles pourrait fort bien se marier avec un de ses fils, sans savoir que son amoureux serait en fait son demi-frère !

Elle accoucherait ainsi de son fils... et de son neveu, car le père de son enfant serait aussi son oncle !

Vive la science !