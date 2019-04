Séries LNH: beaucoup d’action mercredi

Cinq des huit séries du premier tour éliminatoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorceront mercredi, incluant trois confrontations de l’Association de l’Ouest.

Les duels Dallas-Nashville, St. Louis-Winnipeg et Las Vegas-San Jose commenceront ainsi cette soirée-là, tout comme les chocs Columbus-Tampa Bay et Pittsburgh-Islanders. Les autres quarts de finale d’association, soit Toronto-Boston, Caroline-Washington et Colorado-Calgary, s’entameront jeudi.

Par ailleurs, la ronde initiale se terminera au plus tard le 24 avril, si les duels Hurricanes-Capitals ou Stars-Predators nécessitent la tenue d’un septième match.

Également, la deuxième joute opposant les «Canes» aux «Caps» aura lieu samedi après-midi afin de combler les demandes de la télé américaine. D’autres rencontres pourraient se dérouler le jour ultérieurement.

Du côté des Leafs et des Bruins, un match est prévu tous les deux jours. Si Boston doit disputer une septième partie contre Toronto, comme ce fut le cas en 2018, celle-ci se tiendra le 23 avril au TD Garden.

Pour leur part, P.K. Subban et les «Preds» auront droit à deux jours de congé entre les première et deuxième rencontres de leur série.

La chaîne TVA Sports diffusera toutes les rencontres des séries de la Coupe Stanley ce printemps sur ses trois antennes (TVA Sports, TVA Sports 2 et TVA Sports 3).

Horaire de la première ronde

Association de l’Est

Blue Jackets c. Lightning

Mercredi 10 avril, 19 h, Columbus à Tampa Bay

Vendredi 12 avril, 19 h, Columbus à Tampa Bay

Dimanche 14 avril, 19 h, Tampa Bay à Columbus

Mardi 16 avril, 19 h, Tampa Bay à Columbus

*Vendredi 19 avril, ???, Columbus à Tampa Bay

*Dimanche 21 avril, ???, Tampa Bay à Columbus

*Mardi 23 avril, ???, Columbus à Tampa Bay

Maple Leafs c. Bruins

Jeudi 11 avril, 19 h, Toronto à Boston

Samedi 13 avril, 20 h, Toronto à Boston

Lundi 15 avril, 19 h, Boston à Toronto

Mercredi 17 avril, 19 h, Boston à Toronto

*Vendredi 19 avril, ???, Toronto à Boston

*Dimanche 21 avril, ???, Boston à Toronto

*Mardi 23 avril, ???, Toronto à Boston

Hurricanes c. Capitals

Jeudi 11 avril, 19 h 30, Caroline à Washington

Samedi 13 avril, 15 h, Caroline à Washington

Lundi 15 avril, 19 h, Washington en Caroline

Jeudi 18 avril, 19 h, Washington en Caroline

*Samedi 20 avril, ???, Caroline à Washington

*Lundi 22 avril, ???, Washington en Caroline

*Mercredi 24 avril, ???, Caroline à Washington

Penguins c. Islanders

Mercredi 10 avril, 19 h 30, Pittsburgh c. Islanders NY

Vendredi 12 avril, 19 h 30, Pittsburgh c. Islanders NY

Dimanche 14 avril, 12 h, Islanders NY à Pittsburgh

Mardi 16 avril, 19 h 30, Islanders NY à Pittsburgh

*Jeudi 18 avril, ???, Pittsburgh c. Islanders NY

*Samedi 20 avril, ???, Islanders NY à Pittsburgh

*Lundi 22 avril, ???, Pittsburgh c. Islanders NY

Association de l’Ouest

Predators c. Stars

Mercredi 10 avril, 21 h 30, Dallas à Nashville

Samedi 13 avril, 18 h, Dallas à Nashville

Lundi 15 avril, 21 h 30, Nashville à Dallas

Mercredi 17 avril, 20 h, Nasville à Dallas

*Samedi 20 avril, ???, Dallas à Nashville

*Lundi 22 avril, ???, Nashville à Dallas

*Mercredi 24 avril, ???, Dallas à Nashville

Jets c. Blues

Mercredi 10 avril, 20 h, St. Louis à Winnipeg

Vendredi 12 avril, 21 h 30, St. Louis à Winnipeg

Dimanche 14 avril, 19 h 30, Winnipeg à St. Louis

Mardi 16 avril, 21 h 30, Winnipeg à St. Louis

*Jeudi 18 avril, ???, St. Louis à Winnipeg

*Samedi 20 avril, ???, Winnipeg à St. Louis

*Lundi 22 avril, ???, St. Louis à Winnipeg

Flames c. Avalanche

Jeudi 11 avril, 22 h, Colorado à Calgary

Samedi 13 avril, 22 h 30, Colorado à Calgary

Lundi 15 avril, 22 h, Calgary au Colorado

Mercredi 17 avril, 22 h, Calgary au Colorado

*Vendredi 19 avril, ???, Colorado à Calgary

*Dimanche 21 avril, ???, Calgary au Colorado

*Mardi 23 avril, ???, Colorado à Calgary

Sharks c. Golden Knights

Mercredi 10 avril, 22 h 30, Vegas à San Jose

Vendredi 12 avril, 22 h 30, Vegas à San Jose

Dimanche 14 avril, 22 h, San Jose à Vegas

Mardi 16 avril, 22 h 30, San Jose à Vegas

*Jeudi 18 avril, ???, Vegas à San Jose

*Dimanche 21 avril, ???, San Jose à Vegas

*Mardi 23 avril, ???, Vegas à San Jose

*Si nécessaire et heure à déterminer