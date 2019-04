Tout un hôpital!

C’est impressionnant, comme hôpital. D’abord, c’est gigantesque. On dirait un aéroport. Ensuite, c’est beau, les corridors sont larges, les chambres sont grandes et fonctionnelles, la lumière entre, tout est bien pensé pour les visiteurs – des salles d’attente aux options alimentaires – et le personnel est souriant. Travailler dans un lieu sain doit aider.