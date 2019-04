[VIDÉO] Céline Dion prend un couple par surprise en s’invitant à son mariage

Un couple n’est pas prêt d’oublier le jour de son mariage à Las Vegas.

Alors que Jason et Kate, deux officiers des forces aériennes américaines, unissaient leurs destinées vendredi dans la capitale du divertissement, la cérémonie a été interrompue par la plus grande des surprises.

L’équipe de Jimmy Kimmel Live s’est invitée dans la chapelle afin de prendre part au mariage. L’animateur, dont l’image était projetée sur un écran, a pris l’initiative d’agir à titre de célébrant.

Par la suite, l’acteur David Spade s’est également joint aux festivités pour faire un toast au couple, qui était bien entendu impressionné par le fil des événements.

L’effet de surprise a culminé alors que Céline Dion est à son tour entrée dans la chapelle pour offrir une performance des plus intimes.

Les deux tourtereaux, impressionnés de voir la diva débarquer à leur mariage, ont entamé leur première danse sur la chanson Because You Loved Me.

Disons qu’on a déjà vu pire chanteuse de noces!