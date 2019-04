Mode de stars: vous penchez vers quelles tendances?

Afin de vous aiguiller dans les différentes tendances printanières de 2019, j’ai ressorti quatorze looks récents et les ai comparés. Quelle tendance adopterez-vous? Il n’y a pas de décision définitive, car certain(e)s d’entre vous puiseront allègrement dans deux ou trois styles. Par exemple, on peut adopter un power suit pour la semaine et une mini robe aux manches volumineuses pour une soirée ou encore une sandale serpent un jour et une blouse léopard le lendemain.

Par contre, certains choix seront plus faciles. Ajouteriez-vous un jean à la coupe sac à votre garde-robe? Préféreriez-vous un pantalon cargo à poches appliquées ? Êtes-vous un fan de longues franges qui décorent l’ourlet d’une jupe? Opteriez-vous pour la touche sophistiquée du beige ou le tape à l’œil du jaune ?

Et puis, il y a aussi les décisions irrévocables, du genre: « jamais tu ne me verras avec des cuissards et des talons hauts ».

Reptile ou félin ? Photo courtoisie

Les imprimés ­animaux se partagent entre les règnes félin et reptilien. Kendall Jenner était tout en jambes, glissée dans une minirobe Ronny Kobo Lauryn. Photo courtoisie

Ciara a coordonné un bustier et un blouson tachetés à une jupe frangée de Tom Ford pour un effet luxe et glamour.

Blazer XL ou robe aux épaules marquées ? Photo WENN.com

La vague du power dressing des années 1980 déferle sur les tenues de bureau et les robes de soirée. Coco Rocha adoucit sa veste noire et blanche au contact d’un pantalon lilas au défilé Longchamp. Tandis que les manches, la coupe, la longueur, la couleur et l’effet scintillant de cette robe Raisa Vanessa empruntent tout de cette décennie, Isla Fisher se l’approprie avec fraîcheur. Photo courtoisie

Pantalon cargo ou pantalon sac ? Photo courtoisie Le designer Jonathan Simkhai a imaginé un look ivoire très élégant pour Chanel Iman, alors qu’il a agencé un pantalon cargo à une camisole et un gilet qui frôlait le sol. Shailene Woodley s’est adonnée au pantalon-sac (modèle taille haute, froncée, retenue d’une ceinture) de Balmain. Assurez­­­-vous de glisser un haut ajusté dans votre pantalon pour ne pas écraser votre silhouette. Photo courtoisie Cardigan ou cuissard ? Photo WENN.com Le cardigan fait office du haut le plus en vue du moment. Lupita Nyong’o a travaillé les demi-­teintes, mélangeant un chandail et un manteau Mansur Gavriel à une jupe multicolore Dorothée Schumacher­­­. Photo courtoisie Cardi B n’a pas opté pour un simple cuissard, mais une version corsetée de Mugler. Est-ce que la chanteuse réussit à vous convaincre du port du short cycliste ? Franges western ou 1920 ? Photo courtoisie Emma Roberts a penché pour les franges western avec cette chemise en daim Longchamp, alors que Heidi Klum avait des airs du début du 20e siècle, vêtue de cette robe émeraude Johanna Ortiz. Photo courtoisie

Jaune citron ou beige ? Photo courtoisie

Le jaune peut prendre une forme extravagante, comme le souligne Rita Ora avec ce caban Marc Jacobs, ou être sobre, comme cet agencement de Tom Ford pour Joe Alwyn. Mais les plus réservés trouveront leur compte dans les nuances de beige et de terre, comme le couple formé de Jean Sébastien Roques et Alice Barbier au défilé Fendi, qui ont pimenté leurs looks de sacs orange. Photo courtoisie

Patchwork ou tie & dye Photo courtoisie

Le patchwork est mis de l’avant dans ce jean Coach 1941 coordonné au célèbre blouson de la maison américaine, le tout porté par Jon Batiste. Photo WENN.com