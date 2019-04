MORETTI (née BIRON)

Jacqueline



À Montréal, le vendredi 5 avril, à l'âge de 93 ans, est décédée Jacqueline Moretti, veuve d'Alfred Moretti.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Pauline Poisson) et Claudine (Ghislain Cyr), ses petits-enfants Philippe (Victoria), Marie-Andrée, Mathieu et Simon Pier (Carolane), ainsi que ses arrière-petites-filles Faye et Naomi.Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Marthe, ainsi que Robert Poissant (Madeleine), fils de son compagnon feu Jean-Marie Poissant, de même que ses neveux et nièces, de nombreux parents et amis.Jacqueline a tenu à remercier son neveu Christian et sa nièce Nathalie pour le soutien que ces derniers lui ont apporté.La famille vous accueillera au complexe :le vendredi 12 avril de 18 h à 21 h. Les visites continueront le lendemain dès 11h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même le samedi 13 avril à 13h.Vos marques d'affection peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.