6 restos où aller bruncher en famille à Pâques

Le long week-end de Pâques est l’excuse parfaite pour se réunir en famille (ou entre amis, c’est selon) autour d’un bon repas.

Si vous n’avez pas envie de cuisiner, invitez plutôt votre gang à aller bruncher. Plusieurs restaurants proposent un menu spécial pour l’occasion. Il y a également vos adresses de brunch préférées qui peuvent vous accueillir. L’important au final, c’est de réserver car le dimanche de Pâques est une grosse journée dans le domaine du «brunch».

Voici donc 6 restaurants où bruncher à Pâques :

1. Agrikol

Le très populaire restaurant haïtien lance son menu brunch le week-end de Pâques. Le chef Paul Toussaint vous propose de goûter à des classiques comme la soupe giraumon, des plats de fruits de mer variés et du spaghetti haïtien servi avec hareng fumé. Ce menu dominical fera certainement changement des traditionnels œufs bénédictine! Le menu brunch sera de retour également tous les dimanches à partir du 5 mai chez Agrikol.

1844 rue Amherst

2. Ritz-Carlton

Si votre famille et vous avez envie de vous la jouer «fancy» pour Pâques, rien de mieux qu’un brunch au Ritz-Carlton. Il y aura deux services le 21 avril, le premier à 11h et le second à 13h30. Le repas prendra place dans le magnifique Salon Ovale et sera servi sous forme de buffet. Attention toutefois, ce brunch digne de la royauté à un prix! Le coût pour un adulte est de 86$ avant les taxes.

1228 rue Sherbrooke Ouest

3. Joséphine

Pour un brunch qui met en valeur les produits de la mer, c’est au restaurant Joséphine que vous devez réserver pour Pâques. Un menu a été spécialement élaboré pour l’occasion. Vous pourrez choisir entre un «mi-cuit» de saumon fumé à l’érable ou encore des œufs bénédictine avec bacon d’espadon et caviar. Pourquoi ne pas également accompagner le repas d’un peu d’huitres ou bien d’un fabuleux plateau de fruits de mer! Il est important de réserver pour le 21 avril.

4007 rue Saint-Denis

4. Patrice Pâtissier

Pour Pâques, Patrice Demers et sa gang du restaurant Patrice Pâtissier proposeront un menu 3 services comprenant un panier de pâtisserie à partager, un plat (parmi un choix de 5 plats) et un dessert au choix. Le plus beau dans tout ça c’est que ça ne vous coûtera que 26$ pour des produits de qualité. Il est fortement conseillé de réserver votre table car ça risque de se remplir assez vite le dimanche de Pâques.

2360 rue Notre-Dame Ouest

5. Bistro Tendresse

Ce n’est pas toujours facile de trouver un endroit où aller bruncher avec quelqu’un de végane. C’est pourquoi ce tout nouveau bistro du Village, dont le menu est 100% végane, devrait vous plaire. Le menu comprend des options d’assiettes de type «brunch» qui risque de vous faire saliver pas à peu près!

1259 rue Sainte-Catherine Est

6. Au Pain Perdu

Pour un bon brunch en famille sur le Plateau-Mont-Royal, vous ne vous tromperez pas en optant pour une table Au Pain Perdu. Il y a une tonne de choix sur le menu alors tout le monde y trouvera son compte et vous pourrez festoyer en accompagnant votre repas de mimosas!

4489 rue de la Roche

