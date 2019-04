6 tendances à adopter si vous n'en pouvez plus de la décoration scandinave

L’heure est au changement. Le beau temps arrive. Les terrasses ouvrent. Il fait beau, il fait doux. C’est le moment d’oser!

Si jusqu’ici vous aviez adopté une décoration minimaliste, il est grand temps de faire entrer quelques tendances plus colorées dans votre appartement.

Voici donc 6 tendances que vous n’aviez jamais osées adoptées jusqu’à maintenant!

1. Le tie-dye

Si vous pensiez que le «tie-dye» était réservé au t-shirt de camps de jour de votre jeunesse, vous risquez d’être surpris d’apprendre que ce motif effectue un grand retour dans les accessoires déco. Que ce soit dans un ensemble de vaisselle, un rideau ou même un miroir, le «tie-dye» ajoute une touche de couleur à n’importe quel décor.

2. Le style Art déco

Si le velours est plus tendance que jamais, le style Art déco commence lui aussi à prendre de l’ampleur. Les meubles extravagants, la tapisserie, les miroirs rétro... L’Art déco est une façon de donner à votre appartement une petite touche de luxe.

3. Les papiers peints partout sauf sur les murs

Pour les plus audacieux et ceux qui ont l’âme «Do It Yourself», l’intégration des papiers peints est une belle façon de changer votre décor à peu de frais. Attention toutefois, car en 2019 le papier peint ne se retrouve pas seulement sur les murs, mais aussi sur les meubles, les marches d’escalier et même dans le fond de vos bibliothèques.

4. Le style Memphis et sa géométrie «dessinée»

Si les motifs géométriques se retrouvaient partout durant les dernières années, en 2019 ce sont plutôt les motifs «dessinés» qui sont tendance. Le look Memphis prend de l’ampleur et on le retrouve sur les papiers peints, les affiches, les couvre-lits ou encore sur les coussins... Ces motifs peuvent s’insérer dans n’importe quel décor très facilement!

5. Les accents animaliers

Il n’y a pas que dans les vêtements que les motifs animaliers sont populaires. Chaises, couvre-lit, tapisserie, pots de fleurs... Mettez donc un peu de RAWRRRR dans votre décor!

6. Les pierres précieuses

Si vous avez envie d’un décor unique et plutôt surprenant, pensez aux cristaux. Les pierres précieuses sont très populaires en ce moment et on retrouve une foule d’accessoires déco à leur effigie. Les cristaux font aussi de très belles poignées de porte.

