7 tendances cheveux que l'on verra partout selon Max Gourgues, le coloriste des stars

Quand vient le temps de cerner les différentes tendances que l’on retrouvera partout lors de la saison printanière, quoi de mieux que de demander l’avis du coloriste professionnel le plus en vue au Québec, Max Gourgues?

Celui qui coiffe de nombreuses célébrités, incluant Ludivine Reding, Rosalie Vaillancourt, Vanessa Pilon etc., et Jonathan Lee, coiffeur sur de nombreux plateaux de télé, nous ont dévoilé quelques tendances marquantes de la saison que l'on risque de voir partout sur Instagram comme dans la vraie vie.

En plus de coiffer nos vedettes préf, Max Gourgues prépare actuellement un spectacle au Théâtre Petit Champlain ou il présentera en «live» ses techniques qu’il utilise sur ses clientes pour obtenir des cheveux toujours parfaits. Ç’a l’air fou!

Voici sans plus tarder les 7 tendances cheveux que l’on verra partout ce printemps

1. Les colorations de type «mes cheveux naturels, mais mieux»

Max soutient que le naturel sera de mise pour la nouvelle saison. Il propose des colorations qui impliquent peu d’entretien et qui se rapprochent de votre couleur naturelle, mais mieux.

«Les bruns chauds avec un accent cuivré, par exemple», précise-t-il.

2. Pantone de la racine à la pointe

Si les roses et les bleus semblent toujours avoir la cote, c’est toutefois le corail, couleur Pantone de 2019, qui trônera au sommet des teintures colorées les plus tendance.

3. Les cheveux TRÈS courts et les cheveux TRÈS longs

Point de vue coiffure, Jonathan Lee, coiffeur de stars, indique qu'on y va dans les extrêmes cette année. Les cheveux sont soient hyper courts, ou hyper longs.

4. Le retour en force du fer plat

On le voit depuis quelques mois déjà, mais plusieurs disent adieu aux vagues classiques et optent plutôt pour le look ultra plat.

5. Les accessoires

«Les accessoires capillaires sont plus forts que jamais. Peignes, clips, broches, foulard et serre-tête sont de mise!»

Les barrettes à clips ont fait un retour en force, tout comme les chouchous!

6. Le balayage, la tendance qui ne s’essouffle pas

Si les blondes ont plus de fun, c’est souvent grâce au balayage qui donne un effet ultra naturel à celles qui souhaitent devenir un peu plus pâles.

«Les looks de Balayage sont toujours IN. Ils demandent peu d’entretien, et font rêver à coup sûr», précise Max.

7. Utiliser des produits coiffants à toute épreuve et pour tous les types de chevelures

Si on veut avoir une tête de rêve qui dure tout l’été, mieux vaut investir dans une gamme de soins pour les cheveux de qualité, qui travaillera à garder notre coloration et nos pointes intactes. Max a récemment eu un coup de cœur pour la marque Living Proof (en vente chez Sephora).

«J’ai découvert la ligne LIVING PROOF dernièrement, et tous mes coiffeurs en sont amoureux. Sa nouvelle technologie prolonge la tenue de la mise en plis, sent extrêmement bon et offre une multitude de choix pour chaque type de cheveux.»

