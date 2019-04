Alex Henry Foster au Festival de jazz de Montréal

Fort du succès de son album solo «Windows in the Sky» paru en novembre, Alex Henry Foster a obtenu sa carte de visite pour le Festival international de jazz de Montréal (FIJM).

Le leader de la formation québécoise Your Favorite Enemies viendra présenter son nouvel univers sur la scène du Club Soda le 5 juillet. Il s'agira pour lui d'une première expérience seul en tête d'affiche d'une soirée.

Les billets admission générale sont offerts au coût de 35,25 $ chacun en ligne (lepointdevente.com).

La semaine dernière, le chanteur a lancé un deuxième vidéoclip tiré de cet effort solo, celui pour la pièce «Shadows of Our Evening Tides» tourné au Japon. Cette vidéo fait suite à celle de «Summertime Departures» lancée il y a quelques mois.

À sa première semaine de vente au début du mois de novembre, le disque «Windows in the Sky» d'Alex Henry Foster a mieux fait que les plus récents opus de Muse, Imagine Dragons et Marie-Mai, se hissant au sommet des palmarès au Québec.

La 40e édition du FIJM se mettra en branle le 27 juin pour se conclure le 6 juillet.