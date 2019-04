Baseball : un record peu enviable pour Chris Davis

Le joueur de premier but des Orioles de Baltimore Chris Davis est devenu, lundi soir, le joueur de position détenant le record de la plus longue série d’apparitions au bâton sans obtenir de coup sûr, alors qu’il est maintenant 0-en-49.

L’athlète de 33 ans a réalisé cette marque peu enviable dans une victoire de 12 à 4 des siens contre les Athletics d’Oakland, lors d’une joute disputée au Oriole Park. Davis n’a pas été en mesure de placer la balle en lieu sûr lors de ses cinq tentatives. Il a d’ailleurs été retiré sur des prises à deux occasions.

Davis a amorcé cette malheureuse séquence la saison dernière et, en 2019, il a échoué à ses 28 présences dans le rectangle des frappeurs.

Avant lui, le record était détenu par un certain Eugenio Velez, qui n’avait pas frappé de coup sûr en 44 tentatives. Ce dernier avait étalé sa série noire lors des campagnes 2010 et 2011, alors qu’il portait les couleurs des Giants de San Francisco et des Dodgers de Los Angeles. Velez n’a plus joué dans le baseball majeur par la suite.

De son côté, Davis est devenu la tête de Turc des partisans des Orioles, lui qui fait un salaire annuel de 17 millions $. Son contrat est d’ailleurs valide jusqu’à la fin de la saison 2022.

Dans l’affrontement contre les Athletics, les vainqueurs ont été propulsés par Jonathan Villar et Cedric Mullins, qui ont produit respectivement quatre et trois points. Villar et Trey Mancini ont frappé des longues balles pour les Orioles, tandis que Josh Phegley et Mark Canha ont expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain chez les perdants.

La victoire est allée à la fiche d’Andrew Cashner (2-1) et la défaite a été encaissée par Marco Estrada (0-1).

Les Pirates blanchis

À Chicago, les frappeurs des Pirates de Pittsburgh ont été muselés par les lanceurs des Cubs, qui l’ont emporté par la marque de 10 à 0.

Les favoris de la foule ont surtout été productifs en deuxième manche, croisant le marbre à six reprises.

Le partant des Pirates, Jameson Taillon (0-2), était au monticule pendant ce tour au bâton. Toutefois, puisque les six points ont été inscrits après une erreur défensive alors qu’il y avait déjà deux retraits, ils ne compteront pas sur la moyenne de points mérités de l’artilleur.

Taillon a également été atteint à la tête par une flèche d’Anthony Rizzo en deuxième. Il n’a heureusement pas été blessé sur la séquence. Il a tout de même été évalué par un médecin et il le sera de nouveau mardi.

Son vis-à-vis, Jon Lester, n’a pas eu la même chance. Il a dû quitter la rencontre après deux manches, au cours desquelles il n’a permis aucun point, à cause d’une blessure à la cuisse. Il subira des tests mardi, mais il a indiqué après la partie que sa blessure ne semblait pas sérieuse et qu’il s’attendait à être prêt pour son prochain départ.

Brad Brach (1-0), qui n’a concédé qu’un coup sûr en deux tours au bâton, a hérité de la victoire.