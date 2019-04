LAGUË, Claude



Le 5 avril 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Laguë, époux de Mme Monique Lamontagne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Bruno Laurin) et Dominique (Caroline Legault), ses petits-enfants Gabriel, Camille et Vincent, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 11 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 12 avril dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil.