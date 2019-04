Cette maison de Westmount au look «Mid Century Modern» est à vendre au coût de 2 280 000$

Le «Mid Century Modern» est certainement l’un des styles les plus populaires en ce moment. Le teck, les couleurs orangées et les espaces épurés ont de quoi charmer les amateurs de design des années 60.

Cette propriété, située à Westmount, incarne parfaitement bien ce style vintage.

En vente au coût de 2 280 000$, la propriété possède 5 chambres fermées et deux salles de bain. C’est seulement la deuxième fois que la maison est sur le marché immobilier depuis sa construction en 1967.

La magnifique demeure s’est même retrouvée parmi les 53 résidences présentées par la ville de Westmount à l’exposition 100 ans d’excellence en architecture au centre communautaire Victoria Hall en 2016.

Pour tout savoir sur cette maison, c’est par ici.

