Dépaysement printanier à l’île Saint-Bernard

Quand un bon vent donne sur l’île Saint-Bernard, à Châteauguay, on entend les vagues du lac Saint-Louis rouler sur la berge. De longues et sinueuses passerelles de bois nous permettent de marcher dans d’intrigants boisés inondés.

Un grand héron au vol lent et majestueux nous fait ralentir pour prendre le rythme de la nature. Dans les marécages ou sur la rivière Châteauguay, des canards en pariade se donnent en spectacle.

Un petit pont mène sur l’île. Là, se trouve le Café de l’île, où il fait bon faire une halte avant d’aller marcher sur les sentiers du refuge faunique Marguerite-D’Youville. Il suffit de franchir la porte arrière et on y est.

Photo courtoisie, Dominic Gendron

Refuge faunique

Passant par champs et boisés, un sentier longe le lac Saint-Louis avec de beaux points de vue à partir de la plage du Grillon ou de la Pointe Nord. À mi-parcours, un chemin agrémenté d’un abri d’observation pittoresque longe la Grande digue.

On traverse ainsi l’île d’ouest en est jusqu’à la rivière Châteauguay. Puis se succèdent ponts et passerelles jusque dans une érablière.

La vie qui bat sur l’île a de quoi nous surprendre, encore plus si on profite du spectacle avec une jumelle. Non seulement y voit-on à coup sûr des oiseaux aquatiques, mais on peut aussi y croiser des chevreuils, et avec un peu de chance des oiseaux inattendus, comme des grands pics.

Photo courtoisie, Dominic Gendron

Bon à savoir

Vers la mi-avril, si les boisés inondés font partie du dépaysement, Héritage Saint-Bernard doit parfois attendre que le niveau de l’eau baisse un peu pour installer les passerelles.

Par contre, la plus grande partie de l’île demeure habituellement accessible. Des bottes imperméables sont de mise. Libre à vous de passer un coup de fil pour vérifier l’état des sentiers.

Photo courtoisie, Dominic Gendron

En bref

Sentiers pédestres : 8 km

Frais : 5 $ par adulte, 3,50 $ par enfant (3 à 12 ans)

Rallye à télécharger

Week-end de Pâques (samedi et dimanche) : guides naturalistes sur place

ilesaintbernard.com

