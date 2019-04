Des camionneurs toujours pas payés pour le chargement de la neige

MONTRÉAL – Des camionneurs qui ont travaillé d’arrache-pied cet hiver à Montréal tardent toujours à se faire payer, a appris TVA Nouvelles.

Une dizaine de camionneurs artisans qui ont participé aux opérations de chargement de la neige dans l’arrondissement du Sud-Ouest sont en colère, car le montant des factures impayées représente environ 1 million $.

Cette situation éreintante commence à peser lourd sur ces travailleurs. Luc Choquette est un camionneur artisan qui exerce ce métier depuis près de 30 ans.

«Nous avons effectué le travail l’hiver dernier. Nous ne sommes pas la banque. Nous sommes de pauvres travailleurs qui mettent du "fuel", du temps. Quand on consacre notre énergie à déneiger, nous ne travaillons pas ailleurs. Donc, nous n’avons pas d’autres sources de revenus», a-t-il expliqué.

Les camionneurs rencontrés lundi après-midi par TVA Nouvelles à Sainte-Anne-de-Sabrevois, en Montérégie, ont expliqué qu’ils agissaient comme sous-traitant pour l’association à but non lucratif Transvrac.

Problème de la Ville

TVA Nouvelles a joint le directeur général de Transvrac, Richard Forest, qui dit ne retenir aucune somme. Le problème, selon lui, relève de la Ville.

Jointe au téléphone, Laurence Houde-Roy, porte-parole pour la Ville de Montréal, a expliqué que ce dossier était sous la responsabilité du service de la concertation des arrondissements et que les paiements étaient en traitement.

«Le premier chargement a déjà été payé, a-t-elle affirmé. Quant aux paiements en lien avec les deuxième, troisième et quatrième chargements, le paiement est en cours vers Transvrac. En ce qui a trait aux cinquième et sixième chargements, les données sont en vérification. Avant de payer, il faut vérifier si les volumes de neige pour lesquels le sous-traitant est payé ont bel et bien été transportés.»