Des heures de plaisir avec les casse-têtes de Slayer, Judas Priest, Motörhead et Iron Maiden

Vous cherchez des activités à faire avec grand-papa ou grand-maman quand vous allez les visiter à la résidence le dimanche après-midi? Ne vous cassez plus la tête.

Optez pour un casse-tête! Et pas n’importe lequel.

Comme l’annonce Kerrang! , de beaux puzzles pour métalleux à l’effigie de Slayer, Iron Maiden, Motörhead et Judas Priest sont maintenant mis en vente.

Chacune de ces légendes du métal propose 3 de ses classiques en casse-tête.

Iron Maiden a opté pour Number Of The Beast, Powerslave et Somewhere In Time.

Judas Priest présente pour sa part Defenders Of The Faith, Ram It Down et Painkiller.

Et le groupe du regretté Lemmy? Trois authentiques classiques : Overkill, Bomber et Orgasmatron.

Les futurs retraités de Slayer ne sont pas en reste avec de jolis casse-têtes de Reign In Blood, South Of Heaven et Seasons In The Abyss.

Vous pouvez vous procurer le tout sur la page Facebook Rock Saws .

Profitez-en pour réécouter les albums en même temps que vous complétez le puzzle en compangie de Papi ou Mamie.