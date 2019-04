CONDIE, Robert "Bob"



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès soudain de Bob Condie, le 5 avril 2019 à l'âge de 60 ans.Cher fiancé d'Élise Laberge, père de Meghan, frère bien-aimé de Jamie (Gail), Mary (David), Tom (Blaire) et Bruce (Samia), il laisse aussi dans le deuil de nombreux membres de la famille et amis. Il rejoint ses parents Bill et Eileen Condie.Bob, un officier de police retraité, a dédié une grande portion de sa vie aux services publics et a pris sa retraite pour profiter de la vie avec Élise.Les amis peuvent présenter leur respect chez :4695, BOUL ST-JEANDOLLARD DES ORMEAUX, QC, H9H 2A7Voluntas.ca | 514-695-7979le mercredi 10 avril 2019 dès 10h30, la cérémonie suivra à 11h.Au lieu de fleurs, des dons au Camp Soleil de Mélissa, 24 rue York, Huntingdon, Qc, J0S 1H0, seraient appréciés.