CUILLERIER (née JENEAU)

Ruby



À Pierrefonds, le 23 janvier 2019, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Ruby Jeneau, épouse de feu Lionel Cuillerier.Elle laisse dans le deuil ses fils Guy, Claude (Lise), François (Micheline), Louis (Nancy) et André (Sandra), ses 8 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants, son frère Pierre, ses beaux-frères Jean-Paul et Maurice, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra la parenté et amis, le vendredi 12 avril 2019 à l'église St-Joachim (2 rue Ste-Anne, Pointe-Claire, H9S 4P5) à compter de 13h suivi du service à 14h.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer.