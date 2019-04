Fortica charme une division d’Hitachi

Une compagnie de Québec a attiré l’attention des dirigeants de l’entreprise Hitachi Systems Security. La firme de sécurité Fortica a récemment décroché un contrat de deux ans d’une valeur de «plusieurs millions de dollars».

Grâce à ce nouveau partenariat, le fournisseur mondial de services de sécurité de l’information, un bras du géant japonais Hitachi, souhaite bonifier son offre de services en matière de sécurité infonuagique pour les entreprises. La direction d’Hitachi veut appuyer davantage les compagnies pendant leurs projets de migration vers le cloud.

Il s’agit justement du pain et du beurre de Fortica, une firme de Québec installée dans le secteur de Lebourgneuf, qui développe des solutions et qui réalise des analyses pour mieux protéger les organisations contre les cyberattaques, les violations de données et les intrusions. Ses clients sont dans le domaine de l’assurance, du manufacturier, des services gouvernementaux, des finances et des hautes technologies.

La nouvelle offre de services comprend l’évaluation de la posture de sécurité infonuagique, l’évaluation de risques, l’architecture de sécurité cloud et la surveillance continue de la sécurité infonuagique, note la direction de Fortica.

Important contrat

«C’est très gros comme contrat pour nous. Hitachi est une compagnie japonaise qui possède plusieurs divisions», fait valoir au Journal le président de Fortica, Samuel Bonneau, qui travaille dans ce secteur depuis une quinzaine d’années.

Afin de répondre à la demande croissante dans son domaine d’affaires et pour se rapprocher de certains clients, M. Bonneau prévoit ouvrir un premier bureau à Montréal au cours des prochains mois et une dizaine de nouveaux visages devraient se joindre à la famille.

Il faut dire que l'utilisation de l’infonuagique gagne en popularité depuis des années. En février dernier, le gouvernement du Québec a notamment annoncé qu’il avait l’intention de transférer 80 % de ses données vers des serveurs externes privés d'ici 3 ans. Une mesure qui devrait permettre des économies de 100 millions $.

«Lorsqu’une entreprise utilise le cloud, elle doit être aujourd’hui consciente des risques. Elle doit bien adapter ses processus à l’interne», conseille l’homme d’affaires. «Les cyberattaques et les vols de données sont les deux principales préoccupations des compagnies en Amérique du Nord», poursuit-il.

Hitachi Systems Security brasse des affaires dans plus de 50 pays. Le siège social de la compagnie est à Blainville, au Québec.

«Dans un contexte d’affaires qui devient de plus en plus complexe, il est devenu absolument indispensable d’aborder la sécurité dans une perspective à 360 degrés (de la conception à l’opération)», a souligné Yannick Berneron, vice-président des initiatives stratégiques chez Hitachi Systems Security.