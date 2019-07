Jour de sortie pour l'astronaute David Saint-Jacques

L’astronaute David Saint-Jacques effectuait lundi matin sa première sortie dans l’espace en compagnie de sa collègue américaine, Anne McClain, à la Station spatiale internationale.

Le Québécois est le premier astronaute canadien en 12 ans et le quatrième au Canada de l’histoire spatiale à effectuer une sortie extravéhiculaire. Son expédition doit durer six heures et se terminer vers 14 h. Explications de Claude Lafleur, journaliste scientifique.