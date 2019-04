Jusqu’à 15 millimètres de verglas pour débuter la semaine

MONTRÉAL – La pluie verglaçante qui a commencé à tomber au cours de la nuit va se poursuivre lundi. Entre 5 et 15 millimètres de verglas sont attendus sur plusieurs régions, les chaussées seront glissantes et les déplacements risquent d’être difficiles à l’heure de pointe.

Environnement Canada a d’ailleurs émis des avertissements de pluie verglaçante pour les régions de Montréal, l’Estrie, Gatineau, Lachute, Lanaudière, les Laurentides, la vallée du Richelieu ou encore Vaudreuil.

Jusqu’à 15 millimètres de verglas sont prévus, les quantités les plus importantes sont attendues en Outaouais et sur les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, a précisé l’organisme fédéral.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Les mauvaises conditions météorologiques pourraient entraîner des retards liés aux transports.

Pour les régions de Québec, l’Abitibi, la Beauce, Drummondville et la Mauricie c’est de la neige qui est attendue. Une accumulation totale de 15 centimètres est prévue lundi, sans compter les vents forts combinés à la neige qui causeront de la poudrerie par endroits.

À Montréal, la pluie verglaçante va se changer en pluie en mi-journée. Des vents du nord-est souffleront à 30 km/h avec rafales à 50 et il fera un maximum de 2 ° C .

À Québec, la neige parfois forte tombera tout au long de la journée et le refroidissement éolien pourrait atteindre - 9 ° C dans l’après-midi.



Mardi, la journée sera nuageuse pour tout le monde. De la neige ou de la pluie est prévue à Montréal, tandis que la neige continuera de tomber sur Québec. Les températures remonteront légèrement, il fera respectivement 1 ° C et -1 ° C à Montréal et à Québec.

Une belle amélioration est prévue pour la journée de mercredi. Le soleil sera de la partie sur la plupart des régions. À Montréal comme à Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et il fera 5 ° C et 4 ° C .

Jeudi, la journée sera ensoleillée et sans nuage à l’horizon. La pluie devrait refaire surface vendredi, tandis que la fin de semaine reste encore incertaine.