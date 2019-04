Justin Verlander sur les traces de Tom Brady

Justin Verlander l’a déjà dit et il l’affirme avec encore plus de conviction cette année: il veut lancer dans le baseball majeur aussi longtemps que son corps lui permettra.

En 2018, avant le début de la série de championnat de la Ligue américaine entre les Astros de Houston et les Red Sox de Boston, Verlander avait affirmé qu’il voulait prolonger sa carrière le plus possible, à l’image du quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady.

«Si c’est possible, j’en suis encore plus convaincu aujourd’hui», a-t-il lancé, quand il est revenu sur cette déclaration dans un long portrait du réseau ESPN lui étant consacré.

Blessure

Il y a cinq ans, une blessure à l’abdomen suivie d’une opération a fait réaliser à Verlander qu’il ne serait peut-être pas toujours dominant au monticule. Reconnu pour sa balle rapide, il a perdu de sa vélocité et de son efficacité.

Pourtant, quelques années auparavant, au terme de la campagne de 2011, il avait été nommé joueur par excellence de l'Américaine avec les Tigers de Detroit, en plus de gagner le trophée Cy-Young.

«Je me suis dit à l’époque que c’était ce à quoi je devais m’attendre dans la trentaine. Que jouer aussi longtemps que je l’espérais allait être très difficile. Je commençais à voir la fin de ma carrière», s’est-il souvenu.

Retour au sommet

Des changements dans ses habitudes d’entraînement et dans son mode de vie lui ont toutefois permis de remonter au sommet. Il a ainsi retrouvé sa touche, et grâce à son échange aux Astros en 2017, il a eu la chance de gagner la Série mondiale.

«J'ai toujours su que je pouvais revenir au niveau souhaité et ça m’a fait réaliser que c’était une faiblesse de voir l’âge comme une barrière, a expliqué Verlander. Je ne vois pas le fait d’avoir 36 ans comme quelque chose de négatif. J’observe la façon de se rétablir de mon corps et je réalise que je me sens aussi bien que les gars de 25 ans autour de moi. L’âge n’est qu’un chiffre.»

Verlander a signé une prolongation de contrat de deux ans, d’une valeur de 66 millions $, le mois dernier. Il devrait donc être un membre des Astros au moins jusqu’au terme de la saison 2021. À ce moment-là, il sera âgé de 38 ans, il aura possiblement encore quelques belles saisons devant lui.