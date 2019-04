Kansas à Québec en novembre

Kansas est aujourd’hui constitué des membres originaux Phil Ehart (batterie) et Richard Williams (guitares), et de Billy Greer (basse), Ronnie Platt (voix et claviers), David Ragsdale (violon et guitares), Zak Rizvi (guitares) et Tom Brislin (claviers).

Lancé un an après Leftoverture, Point of Know Return a grimpé en quatrième position du Billboard 200. L’album, qui contenait les simples Point of Know Return, Dust in the Wind et Portrait (He Knew) a connu des ventes de quatre millions de copies aux États-Unis.