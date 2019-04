L'ancien défenseur du Canadien Alexandre Picard prend sa retraite

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Alexandre Picard a annoncé sa retraite, lundi, mettant fin à une carrière professionnelle d’environ une quinzaine d’années.

«Je suis pas mal fier quand je regarde en arrière. Ç’a passé vite quand même, je ne réalise pas l’ampleur encore. Ça va peut-être me frapper plus tard, quand je vais être en dehors du monde du hockey comme joueur et que mes enfants vont vieillir», a-t-il commenté dans une entrevue livrée au quotidien «Le Droit».

L’athlète de 33 ans a disputé les deux dernières campagnes avec la formation de Düsseldorf, au sein de la ligue élite allemande. En 2018-2019, il a inscrit huit mentions d’aide en 50 rencontres, réalisant une passe décisive en sept parties éliminatoires.

Picard a porté l’uniforme du Tricolore pendant 43 matchs en 2010-2011 et avait amassé huit points, dont trois filets. Il a évolué avec cinq autres formations de la Ligue nationale, incluant les Sénateurs d’Ottawa. Le Québécois a récolté 69 points en 253 affrontements.

«Je tiens à remercier tout le monde qui a eu un impact dans mon cheminement, plus particulièrement mes amis, mes parents Mario Picard et Martine Pelletier, mon frère Oli Ashton Picard. Je ne peux passer sous silence l’immense support moral et psychologique que ma femme Marika Smith Picard m’a procuré pendant ces dernières années», a-t-il également indiqué sur son compte Twitter.