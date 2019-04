Le Japon attend «La disparition des lucioles»

L’équipe du long métrage québécois La disparition des lucioles poursuit son offensive asiatique. Le drame de Sébastien Pilote sera offert aux cinéphiles japonais dès le 15 juin prochain grâce à la bannière BMSTD.

Le film mettant en vedette Karelle Tremblay et Pierre-Luc Brillant a également été vendu en Chine et en Corée du Sud. Il y sera respectivement distribué par Shanghai Jushi Films et Storm Pictures, a-t-on appris dans un communiqué émis lundi par Les Films Séville.

Ces deux pays s’inscrivent dans une longue lignée d’endroits à travers le monde visités par les artisans de l’œuvre couronnée du prix du meilleur long métrage canadien lors de la plus récente édition du Festival international du film de Toronto.

En octobre dernier, la jeune Karelle Tremblay a été récompensée du Tokyo Gemstone Award, car son talent mérite d’être reconnu sur la scène internationale, selon les organisateurs du Festival international du film de Tokyo.

Quant au réalisateur Sébastien Pilote, il a vu son œuvre être primée à deux reprises en novembre lors du Festival international du film de Mannheim-Heidelberg, en Allemagne, par l’obtention d’un Talent Award et d’une recommandation du jury des propriétaires de cinémas.

Au Québec, La disparition des lucioles est disponible sur DVD et en vidéo sur demande.