Les prix des forfaits de Céline en hausse

L’inflation frappe les forfaits VIP de Céline Dion. Offerts à 1000 $ en 2016 lors de sa dernière série de concerts au Québec, les plus dispendieux se détaillent maintenant à 1325 $ pour son retour au Centre Vidéotron et au Centre Bell au mois de septembre.

Plus précisément, ses plus ardents admirateurs devront débourser 1324,33 $ s’ils veulent mettre la main sur un forfait Diamant pour l’un des deux concerts au Centre Vidéotron.

À ce prix, le spectateur sera assis dans l’une des cinq premières rangées du parterre. Une place de stationnement lui sera réservée.

Il pourra accéder à l’amphithéâtre par une entrée VIP indépendante, on lui remettra un portfolio de la tournée créé exclusivement pour les membres VIP, lequel comprend des illustrations, photographies et souvenirs, de même qu’un laissez-passer VIP avec cordon.

Au Centre Bell, le même forfait sera à vous pour 1178,25 $. Les quatre autres forfaits de la tournée Courage – Rubis, Émeraude, Saphir et Opale – sont d’ailleurs tous plus chers à Québec qu’à Montréal.

Pas la seule

Pourquoi cette différence de prix ? Au Centre Vidéo­tron, lundi, personne ne pouvait nous fournir une explication.

Chose certaine, il n’y a rien d’inhabituel pour la star québécoise à afficher des forfaits à prix forts pour ses concerts. Elle en offre depuis plusieurs années à Las Vegas.

Du reste, c’est une pratique courante sur le marché des grandes tournées internationales de monnayer certains privilèges. De récente mémoire, le plus gourmand était Paul McCartney avec son Front Row Hot Sound Package à 2000 $, l’automne dernier. Moyennant cette somme, la poignée de fans ayant acheté ce forfait en quantité limitée avait pu assister au test de son de Sir Paul.

À 1480 $, les extra du Farewell Yellow Brick Road Experience d’Elton John comprenaient pour leur part une photo avec le piano de la vedette et une visite des coulisses.

Aucun des forfaits de la tournée Courage de Céline Dion n’offre la possibilité d’épier son test de son ou de la rencontrer en coulisses.

Visible

Depuis l’annonce de sa tournée mondiale et de la sortie de son nouvel album en anglais à l’automne, la chanteuse québécoise a été très visible dans les médias américains. On l’a notamment vue chez Jimmy Kimmel faire une apparition surprise dans un mariage à Las Vegas pour chanter Because You Loved Me aux futurs époux.

Elle amorcera son ultime série de concerts dans la capitale du jeu, au Ceasars Palace, le 14 mai. Le rideau tombera sur son expérience à Las Vegas le 8 juin.

Les forfaits de Céline