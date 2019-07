Livre : «Au choeur du chaos»

Le 29 janvier 2017, un carnage survient a la grande mosquée de Québec. Le policier Jonathan Filteau saute dans sa voiture et fonce en direction du lieu de culte. Jonathan ne sait pas encore qu'il sera le premier répondant sur place et qu'il devra, pendant quelques heures, diriger les opérations de la plus importante tuerie politico-religieuse à survenir au Québec. Entrevue avec Jonathan Filteau, policier et auteur du livre «Au coeur du chaos : Ma réalité policière, de l'attentat à la grande mosquée de Québec aux différents conflits internationaux.

À voir aussi: Livre: «Pierre Bruneau: Même heure, même poste»